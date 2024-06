MotoGP | KTM svela di aver avuto contatti con Marquez e Martin

Il Mondiale MotoGP continua a mettere insieme i pezzi di un mercato piloti infuocato per la prossima stagione. La situazione è precipitata dopo il Gran Premio d’Italia con la scelta di Ducati, che inizialmente aveva scommesso su Jorge Martin, per poi decidere di puntare su Marc Marquez dopo la pressione messa dal pilota di Cervera durante il weekend del Mugello. Così, l’attuale leader del campionato ha rotto con Ducati per approdare in Aprilia.

Tuttavia, nella Casa di Noale il suo compagno di squadra non sarà Maverick Vinales. Dopo diverse dichiarazioni sempre più schive sul suo rinnovo, giovedì scorso è stato confermato che lo spagnolo andrà in KTM prendendo una delle due moto del team Tech 3, che avrà un trattamento ufficiale lasciando GasGas. Lì Vinales troverà Enea Bastianini, un altro dei danneggiati dalla scelta di Borgo Panigale.

È chiaro che la decisione di Ducati ha marcato il cammino di questo mercato piloti, con diversi marchi in attesa del passo di Borgo Panigale per comportarsi di conseguenza. Ma questo non vuol dire che non ci sia mossi in anticipo per assicurarsi di avere una posizione migliore rispetto ad altri concorrenti.

Questo è ciò che ha fatto KTM: in un incontro con la stampa dopo l’annuncio della line-up KTM per il 2025, Pit Beirer ha confessato di essersi dovuto muovere velocemente dopo il Mugello per chiudere l’accorso con Vinales. Prima, però, aveva avuto contatti anche con altri piloti, tra cui Maquez e Martin.

Pit Beirer, KTM Motorsports

Il capo di KTM Motorsports ha rivelato di aver parlato con l’attuale leader del campionato e con il pilota di Cervera, anche se non ha offerto direttamente un contratto: “Siccome conosco sia Marc che Jorge, a volte parliamo tra di noi, ma non siamo mai arrivati ad avere una conversazione su un contratto, perché loro avevano le loro idee e i loro piani. Quindi, abbiamo preso molto presto una strada diversa per ottenere il pacchetto più forte possibile”.

Tuttavia, bisogna ricordare che Pol Espargaro, tester della Casa di Mattighofen, ha fatto affermazioni molto diverse nell’ultimo episodio del podcast di Motorsport.com Spagna “Por Ojeras”: “So che Jorge Martin ha avuto l’opzione di salire su una moto del Pierer Mobility Group. Ha avuto un’offerta per poter salire su una KTM”.

“Così come l’ha avuta Martin, magari ce l’ha avuta anche Marc Marquez. Dico tanto per dire. Chissà se anche altri top rider hanno avuto colloqui, per esempio Enea Bastianini. Questo vuol dire che il marchio scommette e vuole farlo su top riders”, ha spiegato Polyccio nel podcast.