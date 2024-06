MotoGP | KTM sottolinea il ruolo di Acosta per convincere Vinales e Bastianini

KTM farà un ulteriore passo avanti nel suo impegno nel Campionato del Mondo MotoGP nella stagione 2025. Oltre al suo team ufficiale, che schiererà Brad Binder e Pedro Acosta, l'azienda di Mattighofen raddoppierà gli sforzi e supporterà ancora di più la sua struttura satellite, il team Tech3, che non sarà più GasGas ma vestirà di arancione KTM ed avrà moto identiche a quelle dei piloti ufficiali.

Inoltre, va notato che saranno guidate da piloti che hanno già vinto nella classe regina: Maverick Vinales, dopo la sua partenza da Aprilia, ed Enea Bastianini, dopo essere stato una delle vittime della fine della telenovela Ducati, che ha optato per promuovere Marc Marquez al suo posto, ovvero accanto a Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale.

Tuttavia, va detto che quest'anno il team Tech3 è già alla pari con il team ufficiale KTM dal punto di vista tecnico, indipendentemente dalla livrea rossa GasGas che scomparirà nella prossima stagione. Secondo Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, questa è una delle chiavi del successo di Acosta al suo debutto nella classe regina. Lo "Squalo di Mazarron" è riuscito a brillare così tanto sulla RC16 del team francese che, secondo Beirer, è servito ad attirare i nuovi arrivati.

"Penso che abbiamo avuto l'opportunità di testare questo concetto attraverso Pedro, e credo che anche questo abbia contribuito a portare questi piloti", sottolinea l'ex pilota di motocross a proposito di Vinales e Bastianini. "Non ho detto a Enea che sarebbe stato il nuovo leader del team, ma non l'ho detto nemmeno a Maverick: vogliamo che entrambi si comportino bene, e poi queste sono le corse, il più forte sarà il capitano".

"Pedro ci ha aiutato molto a mostrare il potenziale di Tech3, un programma factory che dà la possibilità di performare al massimo. Sono sicuro che, senza di lui, non saremmo riusciti a convincere i due piloti a scegliere questa strada".

"Questo è un altro passo nel nostro programma, per portare KTM ancora più avanti. Per questo abbiamo deciso di far vestire tutti di arancione, perché il nostro obiettivo è ancora quello di lavorare su questo progetto di avere quattro piloti ufficiali", ha continuato.

"Il nostro obiettivo finale è che ai piloti non importi in quale delle quattro posizioni si trovino. Se la moto è buona, se il capo tecnico è buono e se le persone intorno a lui sono buone, allora il pacchetto è quello. Con Hervé Poncharal, abbiamo un compagno di avventura fantastico, di cui ci fidiamo completamente. È uno dei nostri ragazzi, quindi per noi non c'è la sua squadra da una parte e la nostra dall'altra", ha concluso.