MotoGP | KTM si oppone alle concessioni Honda e Yamaha: "Non vanno così male"

Prima della lunga pausa estiva del MotoGP, il direttore sportivo di Dorna Carlos Ezpeleta ha annunciato che il sistema delle concessioni sarebbe stato rivisto. L'obiettivo è quello di aiutare i Honda e Yamaha a diventare di nuovo competitivi contro i marchi europei.

Le prime proposte per questa modifica dovrebbero essere già sul tavolo, ma per cambiare il regolamento, sarebbe necessaria una decisione unanime nell'associazione dei costruttori MSMA. Tuttavia, non sembra essere un’impresa facile, perché KTM si oppone apertamente a questa modifica del regolamento. "Ho un’opinione molto chiara e dura sulle concessioni e non intendiamo cambiare idea”, ha detto il capo KTM Pit Beirer. Yamaha e Honda sono gli unici marchi che non hanno mai usufruito delle concessioni per via dei loro successi negli anni passati.

Ducati invece ne ha usufruito per diventare di nuovo competitiva. Questo è valso anche per Suzuki, Aprilia e KTM quando sono tornati o sono entrati nella classe regina. Attualmente, nessun marchio beneficia di questivantaggi del regolamento. "Il regolamento è già così: se si entra di nuovo, si ottengono queste concessioni", ha continuato Beirer. "Ma Honda e Yamaha non sono nuovi arrivati. E il successo non è avvenuto molto tempo fa”.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Bob Meyer

“Honda ha vinto un Gran Premio quest'anno, noi no. La moto è davvero così brutta? Hai vinto il Gran Premio in America quest'anno! Yamaha è stata due volte vice campione del mondo e ha vinto il titolo con Quartararodue anni fa”. Inoltre, nella MotoGP attuale i tempi sono molto stretti. Se manca solo mezzo secondo, spesso si è già fuori dalla top 10 e non si ha quasi nessuna possibilità di lottare per i primi posti nelle gare.

"Il caso della Honda - e lo dico senza alcuna gioia da parte nostra - dimostra semplicemente quanto sia difficile quando il pilota di punta incontra della difficoltà", aggiunge Beirer a 'ServusTV'. "Non è che abbiano moto scadenti. Stiamo parlando di uno, due, tre decimi. Allora non sei più lì, ma non solo sei terzo invece che primo, sei fuori dalla Q2 e di conseguenza dalla top 10. Quindi questa MotoGP è diventata molto combattuta e brutalmente dinamica. Bisogna solo continuare a migliorare”, prosegue il boss di KTM.

KTM mette in guardia sullo sviluppo aerodinamico

"Allora perché i regolamenti dovrebbero essere cambiati in modo che queste grandi fabbriche, che dopo tutto sono dei giganti, ricevano un sostegno?", si chiede Beirer. Anche Honda e Yamaha sono rimaste indietro perché hanno ignorato lo sviluppo dell'aerodinamica. "Avevamo avvertito di alcuni sviluppi. Ad esempio, lo sviluppo dell'aerodinamica o anche i dispositivi per l'altezza…eravamo contrari perché rendono le moto più estreme e i piloti di classe mondiale come Marc sono meno in grado di fare la differenza".

"Quindi abbiamo messo in guardia su tutte queste cose, ma i regolamenti sono rimasti tali e quali", fa spallucce Beirer. KTM si è adeguata e ha seguito la direzione di sviluppo avviata da Ducati. "Abbiamo faticatoin queste condizioni, investito, lavorato come matti. E quindi, naturalmente, ora che abbiamo appena fatto i passi, non abbiamo alcun interesse a far tornare qui le squadre che sono dietro di noi".

KTM sta cercando da settimane di ottenere due posti in griglia in più dall'associazione dei team IRTA e dalla Dorna per avere sei moto in griglia nel prossimo futuro. Finora la richiesta è stata respinta dalla Dorna. KTM potrebbe accettare i piani di concessione in cambio di due slot aggiuntivi in griglia? "Non siamo interessati a un accordo", afferma Beirer.