MotoGP | KTM rivela: Vinales ha rifiutato l'opzione di correre per Tech3 dopo il cambio di piani del team ufficiale

Il direttore della divisione motorsport di KTM, Pit Beirer, afferma che le trattative con Maverick Vinales si sono interrotte quando lo spagnolo ha saputo che il posto disponibile per la MotoGP 2027 era in Tech3 anziché nel team ufficiale.

Nelle ultime settimane Vinales ha mosso diverse accuse contro KTM, incolpando apertamente il costruttore austriaco di averlo lasciato senza una sella per il prossimo anno.

Alla vigilia del Gran Premio di Germania di questo fine settimana, ha dichiarato di aver firmato un'estensione del contratto con KTM, salvo poi sentirsi dire dal team che non era più valida.

Rispondendo ai recenti commenti di Vinales, Beirer ha sottolineato che per KTM era fondamentale cogliere l'opportunità di ingaggiare Fabio di Giannantonio e Alex Marquez per il team ufficiale quando erano ancora sul mercato piloti. Ma non ha menzionato l'offerta a Vinales di un contratto vincolante per uno dei due team MotoGP di KTM.

“Non è un segreto che sperassimo che [Vinales] sarebbe stato uno dei piloti ufficiali in futuro", ha detto Beirer durante il feed ufficiale della MotoGP.

“La scorsa estate ne stavamo discutendo e abbiamo aperto questa porta. Ci ha detto ‘non preoccupatevi per la mia salute, torno a Spielberg’. È lì che ha fatto il suo primo rientro l'anno scorso. Da allora, abbiamo aspettato settimana dopo settimana di averlo in piena forma".

“C'è stato un momento in cui abbiamo avuto la possibilità di prendere Alex e Fabio, e in quel momento Maverick non era minimamente vicino a mostrarci che sarebbe tornato a quella vecchia forma. Non avremmo bisogno di un pilota migliore del Maverick che era esattamente qui un anno fa, quando ebbe quello stupido incidente sotto la pioggia”.

Beirer ha detto che KTM era ancora disposta a mantenere Vinales all'interno della propria scuderia MotoGP, a condizione del suo recupero, ma le discussioni si sono arenate sulla riluttanza di quest'ultimo a restare in Tech3 nel 2027.

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Le cose in qualche modo sono andate terribilmente storte,” ha rivelato. “Più avanti, gli abbiamo detto: 'Ci sarebbe stato uno spazio per lte, ma non possiamo dirti dove e cosa.' Sembra che abbia sottovalutato il fatto che questo potesse essere anche il team in cui si trova oggi [Tech3], dove l'anno scorso ha avuto grandi prestazioni".

“Non sapevo che questa non fosse un'opzione per lui. Ora ha scelto di dire che il nostro secondo team… che non è il team di livello B; entrambi i team stanno arrivando a un livello di prima classe, soprattutto ora con Guenther [Steiner al comando]".

“Il mercato piloti non migliora aspettando e cosa pensate che stiamo aspettando? Aspettare e non ingaggiare un pilota serviva semplicemente a dare a Maverick più tempo per prepararsi, per mostrarci qualcosa. Avevo bisogno che mi mostrasse qualcosa. Non posso semplicemente prendere un pilota e dire, ‘Guenther, questo è il tuo pilota’".

“Stiamo pianificando insieme. Quindi mi dispiace davvero per la situazione, perché Maverick ci piace molto, è un ragazzo così bravo".

“Non so perché dica così chiaramente no a una cosa e dall'altra parte ci dia uno stop così netto. Quindi dobbiamo essere chiari: non è una bella situazione, ma sicuramente non è che gli abbiamo detto, ‘per favore vattene’".

“Abbiamo iniziato una trattativa e abbiamo ancora un posto, che continuiamo a chiamare posto ufficiale perché vediamo entrambi i team come quattro posti ufficiali”.

Sollecitato ulteriormente a chiarire se Vinales abbia rifiutato una sella in Tech3, Beirer ha aggiunto: “Abbiamo iniziato semplicemente una conversazione contrattuale molto normale".

“Avevamo già parlato di cifre e cose del genere, di come potesse essere il futuro. Ma poi a un certo punto le cose sono semplicemente andate storte quando ha scoperto che non si trattava del posto nel team ufficiale".

“Capisco questa frustrazione perché quella era la sua speranza e lui credeva nel team ufficiale. È pronto a lottare per il team ufficiale e quindi voleva una sella in quella squadra. Non lo so".

Porta ancora aperta per Vinales in KTM

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Beirer ha sottolineato che è importante sia per KTM sia per Vinales avere una conversazione a porte chiuse durante la pausa estiva, insistendo sul fatto che per lui è importante assicurarsi che Vinales si riprenda completamente in tempo per la seconda metà della stagione.

“Dobbiamo calmarlo perché questa è una stagione molto lunga e dobbiamo riportarlo a un umore migliore e recuperare ancora la piena forma fisica, perché in MotoGP è dannatamente pericoloso non essere in forma e avere sempre esitazioni nelle reazioni sulla moto, quindi abbiamo ancora bisogno che sia un po' più in forma,” ha spiegato.

“Penso che dobbiamo parlare correttamente di quello che è successo e del perché dovrebbe dire chiaramente no a quello che per me è un grande posto in questo paddock. Usiamo la pausa estiva per calmarci e magari ripartire dopo in modo positivo”.

Sebbene Vinales abbia già ammesso che le sue possibilità di restare in MotoGP il prossimo anno sono ridotte, Beirer ha detto che la porta è ancora aperta per il 31enne in Tech3, anche se affronta una corsa contro il tempo per recuperare la forma fisica e ritrovare la sua vecchia forma.

“Dirò che tutto è aperto per tutto il weekend qui, quella era la nostra scadenza tra me e Guenther, in cui vogliamo davvero decidere cosa porterà il futuro,” ha detto Beirer riferendosi al GP di Germania.

“Non abbiamo mai detto no a Maverick. Quindi l'obiettivo o le tempistiche non sono cambiati per una conversazione emotiva. Voglio davvero proteggere questo ragazzo. Se prende questa decisione, potrebbe essere la fine delle corse per lui".

“Quindi è una cosa molto delicata e lui non è sempre calmo su questo. Posso capirlo pienamente perché una volta ha detto qualcosa di troppo forte, [ma] nessun problema con noi. Il posto è aperto, ma il tempo scorre contro di noi”.