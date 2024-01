MotoGP | KTM presenta la RC16 2024 dopo i test di Sepang

La versione 2024 della KTM RC16 si vedrà prima della sua presentazione ufficiale. La Casa austriaca ha annunciato l'evento di lancio della stagione il 12 febbraio, quindi dopo lo shakedown ed i test sul circuito di Sepang. KTM ha previsto un evento online, che dovrebbe sfociare nella diffusione di un video sui social network.

La presentazione sarà l'occasione per scoprire la livrea delle RC16 ufficiali, che difficilmente cambierà molto visto che Red Bull rimarrà il main sponsor, e per vedere i dirigenti ed i piloti condividere le loro ambizioni per la stagione 2024, dopo una stagione 2023 che è stata la migliore del marchio in MotoGP, nonostante l'assenza di una vittoria nella gara lunga domenicale. KTM si è classificata seconda nel Campionato Costruttori e quarta nel Campionato Team, dietro a tre dei quattro team Ducati.

La Casa di Mattighofen manterrà la stessa coppia di piloti composta da Brad Binder, legato al marchio fino alla fine della stagione 2026, e Jack Miller, che dovrà mettersi alla prova in quanto il suo contratto scade quest'anno, mentre le giovani leve di Tech3 Augusto Fernandez e il debuttante Pedro Acosta punteranno alla promozione.

Mentre Binder ha portato in alto la KTM nel 2023, vincendo due Sprint e conquistando il quarto posto nel campionato piloti dietro ad un trio di Ducati, i risultati di Miller sono stati incostanti e si è dovuto accontentare dell'11° posto nella classifica finale.

Il team ufficiale KTM è il sesto ad annunciare la data di presentazione per la stagione 2024. Gresini, il nuovo team di Marc Márquez, aprirà le danze alla fine della prossima settimana, venendo poi seguito da Ducati, VR46 e Trackhouse, gli ultimi due dei quali sveleranno le nuove livree. Seguirà la Yamaha il 5 febbraio, tra lo shakedown e il primo test per tutti i team a Sepang.

Presentazioni MotoGP 2024