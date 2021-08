MotoGP, ufficiale: KTM promuove Fernandez nel team Tech3

KTM ha confermato di aver messo sotto contratto Raul Fernandez per il team Tech3 in MotoGP nel 2022. Fernandez è passato in Moto 2 quet’anno correndo con il team Ajo, squadra della quale aveva già fatto parte nel 2020 in Moto3 ottenendo il terzo posto in classifica.

Il 20enne ha stupito al debutto in Moto2 con la Kalex vincendo tre gare e trovandosi attualmente in lotta per il titolo con il compagno di squadra Remy Gardner. I due sono attualmente divisi in classifica da 31 punti.

Già a giugno Motorsport.com aveva anticipato che Fernandez aveva firmato un contratto con Tech3 in MotoGP dopo essere stato messo nel mirino dal team Petronas SRT. L’attuale contratto di Fernandez, però, prevedeva una clausola di mezzo milione di euro che ha frenato i piani del team Petronas.

Anche se nel comunicato rilasciato quest’oggi non è stata indicata la durata del contratto di Fernandez, dai rumors emersi si può intuire che questa sia biennale.

Raul Fernandez: "Sono molto contento di questa opportunità. Ho imparato molto e mi sono divertito in Moto2 e sono stato in grado di arrivare in una posizione che mi ha consentito di cogliere questa possibilità di entrare in MotoGP. Sono molto grato a KTM: è il sogno di ogni pilota arrivare in questa classe”.

“In questo momento la cosa più importante è continuare a concentrarsi su questa stagione e dare tutto quello che ho fino all'ultima gara per provare a lottare per il campionato. Se non funzionerà andrà bene lo stesso. Tutto accade per una ragione e bisogna guardare sempre gli aspetti positivi. Sono stato un debuttante quest'anno e voglio chiudere questo capitolo per poi ricominciare tutto nel 2022 dove cercherò di trovare un buon feeling sulla moto e, soprattutto, puntare a divertirmi".

Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM: "Sono felice di annunciare che Raul correrà in MotoGP con noi, e questo dimostra ulteriormente come il nostro progetto KTM GP Academy funzioni. Sappiamo tutti che Raul è un talento eccezionale. Il suo salto dalla Moto3 alla Moto2 ha posto alcuni punti interrogativi, ma ha dimostrato ripetutamente che è un pilota eccellente”.

“Arrivare in MotoGP così rapidamente non faceva parte del piano iniziale, ma ha dimostrato che ha il potenziale per farlo. Con Remy formano un dream team in Moto2 e spostarli entrambi nella classe regina significa che ora abbiamo due piloti che sono passati attraverso il nostro sistema. Avevamo - e abbiamo ancora - un simile 'dream team' con Brad e Miguel e ora possiamo ripetere la stessa storia con un'altra formazione Moto2”.

Hervé Poncharal, Tech3 KTM Factory Racing Team Principal: "Siamo lieti, orgogliosi ed eccitati nel dare il benvenuto a Raul Fernandez accanto a Remy Gardner. Penso che sarà una stagione 2022 molto emozionante con due dei talenti più brillanti della Moto2 che si trasferiscono nella classe regina. Anche se sarà la loro stagione da rookie, sono abbastanza sicuro che impareranno rapidamente e dopo alcune gare mostreranno il loro potenziale anche nella MotoGP”.

“Raul ha avuto un'incredibile prima parte della sua stagione da rookie in Moto2. Anche se siamo molto contenti di questo annuncio, sappiamo che ci aspetta ancora mezza stagione con i nostri attuali piloti, Danilo Petrucci e Iker Lecuona, che voglio ringraziare per la loro dedizione e il loro atteggiamento costruttivo, e, chiaramente, auguriamo loro buona fortuna per il futuro".