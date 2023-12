MotoGP | KTM pensa che Miller si sia “distratto” durante l’estate

Jack Miller ha esordito quest’anno con la KTM quest'anno e ha subito brillato, conquistando il quarto posto nella Sprint a Portimão, primissima gara dell'anno, ed è salito sul podio nella gara domenicale a Jerez. Dopo i primi quattro round della stagione, l'australiano era quarto in campionato, ma non è più riuscito a conquistare un podio, concludendo la stagione all'11° posto.

Durante l'estate, Miller è sempre arretrato durante le gare, passando dal primo al 15° posto a Silverstone, prima di risalire quando è arrivata la pioggia, o dal terzo al 15° posto al Red Bull Ring. Pit Beirer è stato il primo a dirsi sorpreso di vedere il suo pilota in difficoltà, nonostante il fatto che all'inizio dell'anno fosse un pilota di punta.

"Non ho una spiegazione per la sua prestazione", ha ammesso il boss di KTM a Speedweek. "È un peccato, perché Jack ci ha fatto migliorare, ci ha aperto nuove strade con i suoi metodi di lavoro e il modo in cui ha impostato la moto. Fin dall'inizio è stato subito il pilota KTM più veloce, poi Brad Binder ha beneficiato enormemente del lavoro di Jack per il team, mentre Jack non ha potuto beneficiare del suo stesso lavoro di sviluppo. Quest'estate è stato semplicemente distratto".

Beirer sospetta che la causa di questa distrazione sia legata al fatto che Miller è diventato padre alla fine dell'estate: "Mettere su famiglia nel bel mezzo della stagione forse comporta delle conseguenze per un pilota. Ma abbiamo sostenuto Jack per tutto l'anno, perché non abbiamo individuato errori evidenti, a parte il fatto che a volte scivola”.

Jack Miller

Da parte sua, Francesco Guidotti non è rimasto sorpreso dagli alti e bassi della stagione, ma si è detto soprattutto impressionato dalla rapidità con cui l'australiano si è adattato alla KTM. "Ha iniziato molto bene, era molto motivato e mi ha sorpreso molto perché è riuscito a portare subito la moto a un certo livello", ha dichiarato il team manager ufficiale al sito ufficiale della MotoGP. "Dopo cinque anni su un'altra moto, mi aspettavo che il suo adattamento alla nostra fosse più difficile. Ma mi aspettavo anche alti e bassi. Con 20 gare, molte cose possono cambiare".

Invece, Beirer ha faticato a stabilire un collegamento tra le prestazioni di Miller e un particolare aspetto tecnico della KTM, anche se ha ottenuto risultati migliori con il telaio in carbonio arrivato a fine stagione. Per Beirer, la ragione principale della scarsa forma del suo pilota è stata la mancanza di fiducia nella moto e il desiderio di fare troppo.

"Entriamo in una spirale negativa, perché il pilota vuole dimostrarci qualcosa, attacca ancora di più e arretra ancora più velocemente. Quando la fiducia di un pilota di MotoGP viene intaccata, diventa difficile. Ecco perché Jack non ha avuto momenti positivi durante l'estate. Negli ultimi tre Gran Premi, con il passaggio al telaio in carbonio, è tornata la speranza".

Jack Miller ha concluso la stagione con una caduta a Valencia, ma in quel momento era in testa alla gara, confermando i progressi fatti nei Gran Premi precedenti: "Jack ha fatto due buone gare con l'ottavo posto a Sepang e il nono a Doha. A Valencia lo abbiamo riportato al livello che aveva in primavera in termini di velocità".

Guidotti spera ora che il suo pilota impari dalle sue difficoltà per essere più costante nel 2024: "Ci piace perché la sua personalità e il suo atteggiamento sono stati incredibili per questa nuova sfida. È veloce, credo che abbia imparato molto da questa stagione e ci aspettiamo che l'anno prossimo sia migliore".