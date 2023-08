MotoGP | KTM, l'annuncio di Acosta in stand-by: "Lavoriamo a una soluzione per tutti"

Il costruttore austriaco si trova attualmente di fronte ad un ingorgo per la stagione 2024, con cinque piloti sotto contratto ma solo quattro moto disponibili al momento.

Al centro di questa situazione c'è il leader del campionato Moto2 e potenziale grande talento della prossima generazione Pedro Acosta, per il quale è stato confermato il passaggio nella classe MotoGP nel 2024.

Ma sia Jack Miller che Brad Binder - che ha rinnovato proprio questo fine settimana il contratto fino alla fine del 2026 - hanno accordi con la Casa madre per il prossimo anno, mentre entrambi i piloti della GasGas Tech3 sembrano essere assicurati il posto per il 2024.

Al GP di Gran Bretagna, Augusto Fernandez ha dichiarato a Motorsport.com di aver firmato un nuovo contratto per rimanere in MotoGP fino al 2024, mentre Pol Espargaro ha ribadito al GP d'Austria di questo fine settimana di essere al sicuro dopo aver firmato un contratto biennale.

KTM ha esplorato tutte le opzioni per espandere la sua presenza sulla griglia di partenza per il 2024, avvicinandosi a LCR e Gresini come possibili strutture satellite.

Lucio Cecchinello però ha dichiarato di voler proseguire il suo rapporto con la Honda, mentre la squadra di Faenza ha rinnovato il suo accordo con la Ducati fino al 2025.

Inoltre il progetto di KTM di andare a prendere i due slot rimasti liberi sulla griglia dopo l'addio della Suzuki è stato ostacolato dalla Dorna, che preferisce preservare quei due posti nel caso in cui ci dovesse essere l'interesse di un costruttore.

Pit Beirer (right), KTM Motorsport Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ci si aspettava un annuncio sui piani di KTM per il 2024 durante la gara di casa di questo fine settimana in Austria, ma il responsabile del reparto motorsport, Pit Beirer, ha dichiarato che non c'è nulla di imminente.

"Sì, ma devo deludervi, non ci sono novità per questo fine settimana", ha detto Beirer a Jack Appleyard durante la diretta di MotoGP.com.

"Non annunceremo nulla. Continuiamo a parlare e a cercare di creare qualcosa di nuovo e vogliamo ancora lavorare su una soluzione per tutti. Non vogliamo perdere i nostri piloti".

Quando gli è stato domandato se ci sia una scadenza per la decisione, ha aggiunto: "Ne ho fissata una per me; anche i miei tecnici l'hanno fissata per me".

"Mi hanno detto che se voglio avere delle moto in più, devo dirglielo entro questa data. Ma vi prego di perdonarmi, non vi dirò questa data adesso", ha concluso.