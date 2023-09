MotoGP | KTM: il telaio in carbonio piace, ma c'è prudenza

I piloti ufficiali della KTM hanno concluso il test MotoGP di lunedì a Misano in terza e quinta posizione, con Jack Miller che in particolare ha mostrato un netto miglioramento rispetto al weekend di gara. Insieme a Brad Binder, ha completato poco più di 140 giri e ha testato, tra le altre cose, il nuovo telaio in carbonio.

Utilizzandolo, il collaudatore Dani Pedrosa si è piazzato due volte quarto durante il fine settimana. Con lo spagnolo che non ha partecipato al test di lunedì, il telaio è stato passato a Miller e Binder.

Tuttavia, i piloti non hanno rivelato molto dell'innovazione nei loro resoconti. "È stata una giornata positiva. Ho fatto un sacco di giri e ho fatto alcuni test comparativi, compresi diversi telai", ha confermato Binder.

Il sudafricano ha utilizzato il telaio in carbonio, ma anche un'evoluzione in alluminio e quello standard. "Tutti avaveno lati positivi e negativi. A volte migliorava il turning, altre volte il grip. La cosa migliore sarebbe una combinazione di tutti e tre".

Quando gli è stato domandato se il telaio in carbonio verrà utilizzato nuovamente in un weekend di gara nel corso della stagione, Binder ha aggiunto: "Non so quale sia il piano. L'ho provato qui e ho dato il mio feedback. Suppongo che non appena sarà pronto potremo procedere".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel frattempo, il team manager Francesco Guidotti insiste: "Sembra tutto molto promettente, ma vogliamo capire meglio dove possiamo migliorare ulteriormente e, soprattutto, cosa possiamo utilizzare nel prossimo futuro e cosa invece dobbiamo ancora sviluppare per il 2024".

Poiché KTM ha testato questo telaio solo a Misano, sarebbe probabilmente un rischio troppo grande utilizzarlo subito alla prossima gara. Tuttavia, potrebbe essere utilizzato verso la fine della stagione se Binder non avrà più possibilità di vincere il Campionato del Mondo.

Dopo il test, il sudafricano infatti ha dichiarato: "Mi sento abbastanza a mio agio, ma bisogna sempre essere un po' cauti con questi test perché con così tanta gomma in pista molte cose possono essere ottime e i punti deboli sono più difficili da trovare".

"Abbiamo anche provato alcune cose legate al motore ed abbiamo ottenuto ulteriori informazioni per la fabbrica per andare avanti con lo sviluppo", ha continuato Brad.

Secondo quanto riferito, KTM avrebbe testato anche un primo sviluppo del motore per il 2024, ma Miller, interpellato in merito, si è mostrato riluttante a dire la verità. "Dovrete scoprirlo", ha detto ai giornalisti presenti sul posto. "Venite al box, non abbiamo nulla da nascondere".

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un weekend complicato a Misano, nel quale non ha conquistato nemmeno un punto, Miller ha fatto uno step piuttosto importante lunedì: "Questo test non poteva arrivare in un momento migliore. Ho potuto concentrarmi sulla mia guida e sulla mia messa a punto".

"Sono già più veloce rispetto al fine settimana, e questo con la gomma media. Sono contento dei progressi fatti finora. Come ho sempre detto: la moto ha un potenziale incredibile".

"Devo solo capire meglio come adattare il mio stile di guida per ottenere il massimo. C'erano molte cose da provare e i ragazzi sono stati impegnati fino alle 3 del mattino nella costruzione delle nostre moto. Ci sono molte cose in cantiere per le gare future e per il prossimo anno", ha concluso Miller.