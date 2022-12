MotoGP | KTM: il legame con Red Bull F1 è una grande spinta

Carica lettore audio

Come riportato da Motorsport.com qualche mese fa, KTM - che condivide con i campioni in carica di F1 il title sponsor Red Bull, ha lavorato a stretto contatto con il team di Milton Keynes per sviluppare i pacchetti aerodinamici per il 2023.

Nel 2022, la KTM ha ottenuto due vittorie grazie a Miguel Oliveira, ora emigrato alla RNF Aprilia, e ha ottenuto il suo bottino di punti più alto nella classifica Costruttori, chiudendo al quarto posto.

Ma non è riuscita a fare lo stesso passo avanti con la sua moto rispetto ai suoi colleghi europei, Ducati ed Aprilia, e Beirer ha ammesso che una delle ragioni per cui non è stata così competitiva è che a Mattighofen non hanno fatto abbastanza sul fronte dell'aerodinamica.

Per ovviare a questo problema, KTM ha lavorato con il team Red Bull F1 nella sua sede di Milton Keynes, in Gran Bretagna, per sviluppare il pacchetto aerodinamico della RC16 2023.

Spiegando a Motorsport.com come ha funzionato questa partnership, Beirer ha detto: "L'integrazione è abbastanza semplice: loro sviluppano un pacchetto aerodinamico e noi lo montiamo sulla moto".

"Non vi dirò i dettagli di come lavoriamo, ma posso dirvi che per noi è stata un'esperienza straordinaria".

"Abbiamo trovato delle persone fantastiche e, da quando abbiamo lavorato con loro, è stato tutto così piacevole e le idee che hanno, lo stile di lavoro professionale e le conoscenze pure sono incredibili".

"Quindi, ci piace molto questo rapporto. Non si tratta di risolvere una cosa velocemente, ma di un programma a lungo termine che ci aiuterà a sviluppare l'aerodinamica della moto".

"Sono quindi molto contento e ritengo che avere loro al nostro fianco sia una parte importante del nostro puzzle futuro. Se guardate il nome del progetto, c'è scritto Red Bull".

"Quindi, siamo noi a collaborare, ma non abbiamo mai aperto la porta al trasferimento di tecnologia in questo settore. Si tratta quindi di una novità assoluta, che al momento è davvero fantastica".

Massimo Rivola, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Negli ultimi anni, l'influenza della F1 si è insinuata nella MotoGP, con Massimo Rivola, CEO di Aprilia, che era già stato direttore sportivo della Ferrari. Sotto la sua guida, ha portato nel progetto Aprilia ingegneri provenienti dal paddock della F1.

La Yamaha invece ha incaricato l'ex motorista di F1 Luca Marmorini di collaborare alla realizzazione del proprio propulsore per il 2023.

Ma questo inverte una tendenza che da tempo vede il mondo della F1 e quello delle moto in difficoltà a fondersi, poiché l'approccio necessario per sviluppare una vettura di F1 ed una MotoGP è estremamente diverso.

Beirer avverte che i team della MotoGP non possono semplicemente aprire le braccia all'assistenza della F1 per lo sviluppo delle moto, a causa dei costi che ciò comporta, ma sottolinea anche che la MotoGP deve mantenere la propria identità.

"Dobbiamo stare attenti perché in Formula 1 si può mettere almeno uno zero in più a qualsiasi progetto", ha aggiunto.

"Quindi, lavorano con una situazione di budget e di potenza completamente diversa. Quindi, dove noi abbiamo 10 persone, loro ne hanno più di 100. Dunque, il risultato è molto diverso".

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dobbiamo stare molto attenti, perché guardare un progetto di F1 da manager della MotoGP è come essere un bambino in un negozio di caramelle".

"Tutto ciò che vedi è così bello e professionale e vorresti portarlo con te. Ma se lo porti, per inserire ogni dettaglio, hai bisogno di un budget 10 volte superiore".

"Quindi non è realistico. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a non copiare la Formula 1 in quello che facciamo in MotoGP".

"È un mondo diverso. La Formula 1 è la Formula 1 e credo che la MotoGP non debba entrare in competizione con la Formula 1".

"Dovremmo goderci il fatto di essere lo sport numero uno su due ruote. Ecco perché da una parte ci battiamo contro i regolamenti per evitare di andare troppo oltre il limite".

"Ma i regolamenti sono quelli che sono, quindi dobbiamo usare quello che possiamo. Penso che sia bello avere gente della F1 nel paddock, ma una moto non è un'auto, quindi bisogna pensare in modo diverso".

"Quindi, per adattarsi al mondo delle moto è necessario avere persone con una mente molto aperta, ma anche questo è interessante".

"Siamo tutti maniaci delle corse, loro amano le gare motociclistiche, noi la Formula 1. Sì, è bello avere questi personaggi della F1 nel paddock, ma dobbiamo stare attenti ai soldi che spendiamo".