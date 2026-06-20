MotoGP | KTM e Tech3 rispondono alla frustrazione di Vinales per la situazione contrattuale 2027

KTM e Tech3 hanno spiegato perché si stanno prendendo tempo per finalizzare la formazione del team satellite per il 2027, dopo che Maverick Vinales ha espresso la sua frustrazione per essere stato lasciato nel limbo.

Il 31enne ha detto giovedì di essere scontento della sua situazione contrattuale in KTM, con il marchio austriaco che deve ancora decidere se sarà confermato in Tech3 per il reset regolamentare della MotoGP del 2027.

Una clausola nel suo attuale contratto con KTM, inoltre, gli impedisce di firmare con un altro team fino alla fine del mese in corso. Con la maggior parte dei costruttori che ha già definito le proprie formazioni per il prossimo anno, potrebbe restare senza una sella se KTM decidesse quindi di non rinnovare il suo contratto.

In risposta ai commenti di Vinales, il responsabile motorsport di KTM, Pit Beirer, ha detto di essere solidale con lo spagnolo, ma ha sottolineato che è importante per il costruttore valutare come si sarebbe comportato una volta tornato in piena forma fisica.

Nonostante si sia sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico alla spalla sinistra quasi tre mesi fa, Vinales continua ad avere limitazioni fisiche a causa dell’incidente subito durante il GP di Germania dello scorso luglio.

"Posso capire la sua frustrazione", ha detto Beirer venerdì, durante la diretta sul sito uffiiciale della MotoGP al GP della Repubblica Ceca. “Ma deve anche capire che dobbiamo creare il miglior pacchetto possibile".

“Gli abbiamo dato molto tempo per tornare, e non c’è niente che desideriamo di più che riaverlo nella sua forma normale. Oggi, per esempio, finora sta andando alla grande. Se continua così, forse sarà uno dei ragazzi nel box Tech3".

“Ma c’è anche una leadership molto forte da parte di Guenther (Steiner) nel box Tech3, il che è fantastico per noi perché sento che questo sarà un team molto forte in futuro. Abbiamo concordato insieme che aspetteremo ancora un po’ perché così tanti contratti sono già stati conclusi in questo paddock".

"Abbiamo la possibilità di decidere un po’ più tardi, e questo dà a tutti coloro che sono coinvolti la possibilità di mostrare i propri punti di forza".

Pit Beirer, KTM Motorsports Director, Gottfried Neumeister, KTM CEO, Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

All’inizio dell’anno, a Vinales era stato detto che sarebbe stato promosso nel team ufficiale KTM al posto di Pedro Acosta, che ha concordato il suo ingaggio alla Ducati per il 2027.

Tuttavia, in mezzo ai problemi fisici di Vinales, KTM ha finito per ingaggiare Fabio di Giannantonio della VR46 per affiancare l'altro nuovo arrivo Alex Marquez, lasciando così Maverick a lottare per mantenere il suo posto alla Tech3.

Sia Vinales sia l’attuale pilota ufficiale Brad Binder sono in corsa per una sella in Tech3, mentre diversi piloti di Moto2 sono stati accostati al secondo posto, che è stato destinato ad un rookie.

Beirer ha sottolineato il ruolo che Vinales ha avuto quando KTM era in difficoltà all’inizio del 2025, insistendo sul fatto che è ancora molto in alto nella lista dei piloti presi in considerazione per il posto vacante in Tech3.

“Sì, posso capire Maverick, e non mi sento a mio agio in questa situazione perché è un ragazzo così bravo, e ha fatto così tanto per noi all’inizio dell’anno scorso quando gli altri non credevano nel progetto," ha detto.

“Era l’unico dei quattro che ha davvero portato avanti il progetto. Quando ha ottenuto grandi risultati, è così che abbiamo recuperato Pedro. Quindi questo non è dimenticato".

"Ma guardando al futuro, dobbiamo fare il meglio per il box Tech3. Ecco perché Guenther mi ha chiesto di avere pazienza; è quello che stiamo facendo, ma questo non significa che Maverick non sia uno dei nostri candidati preferiti. Dateci solo un po’ più di tempo".

Il punto di vista di Steiner

Il nuovo CEO di Tech3, Guenther Steiner, ha ribadito i commenti di Beirer, insistendo sul fatto che devono dare a Vinales il tempo di ritrovare la sua vera forma.

"Penso che per valutare la sua situazione, dobbiamo assicurarci che sia tornato a essere il vero Maverick, e dobbiamo vedere se è la spalla o qualunque altra cosa", ha detto Steiner ad una selezione di media a Brno.

"Non credo che sia felice dei suoi risultati recenti. È il primo a esserne scontento. Sta tornando alle sue vecchie prestazioni, perciò ci prendiamo del tempo. In realtà non è una mia decisione. Il suo contratto al momento è con KTM. Quindi non ho nulla a che fare con questo. Ovviamente ne parlo un po’ perché parliamo sempre di queste cose. Ma alla fine, è Maverick, capite. Gli diamo tempo per riprendersi".

Tutti e quattro gli attuali piloti KTM sono direttamente sotto contratto con la KTMcome parte di una stretta collaborazione tra le due strutture. Quando gli è stato chiesto di chiarire se la decisione riguardo alla formazione Tech3 per il 2027 spetti al team o a KTM, Steiner ha detto: "È una combinazione".