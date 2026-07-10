MotoGP | KTM e Red Bull ancora insieme: nel 2027 il marchio bibitaro sarà ancora sulle carene delle moto austriache
KTM e Red Bull hanno annunciato il rinnovo dell'accordo tra le parti che in MotoGP dura da 10 anni. Le 850cc 2027 della Casa austriaca continueranno a sfoggiare il toro sulle carene.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
KTM e Red Bull, il matrimonio s'aveva da fare e s'è fatto. O meglio, proseguirà. La Casa di motociclette e quello che si occupa di bibite energetiche hanno ufficializzato questo pomeriggio il rinnovo dell'accordo che le vedrà unite anche nel 2027.
Questo significa che le KTM continueranno a sfoggiare il marchio del toro anche nella prossima stagione del Motomondiale.
La storia tra Red Bull e KTM continua ormai da 25 anni, attraversando numerose discipline e conquistando una serie impressionante di vittorie e titoli in diverse discipline sportive.
Dal motocross al supercross, dall'enduro alla Dakar e ai rally fino ad arrivare - a partire dal 2017 - alla classe regina del Motomondiale: la MotoGP.
Nei 10 anni insieme, KTM e Red Bull hanno condiviso 7 successi, 38 podi nelle gare domenicali e 26 podi nelle Sprint con le RC16.
Red Bull e KTM hanno inoltre collaborato con grande efficacia nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, autentica fucina di talenti per il futuro, così come nel percorso di crescita della KTM GP Academy attraverso le varie categorie del Campionato del Mondo.
Il 2027 segnerà l'inizio di una nuova era per Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP e per l'intera categoria, grazie all'introduzione di un importante aggiornamento del regolamento tecnico. Il rapporto tra KTM e Red Bull è sempre stato caratterizzato da una collaborazione solida e reciproca, e le inconfondibili moto arancioni Red Bull continueranno a essere una presenza distintiva sulla griglia di partenza della MotoGP.
Pit Beirer, Direttore di KTM Motorsports ha commentato così il rinnovo dell'accordo con Red Bull: "Red Bull e KTM sono un binomio naturale. La nostra è una partnership straordinaria che dura da tantissimo tempo e rappresenta molto più dei semplici colori delle nostre moto".
"Red Bull ci sostiene in molti modi, sia in pista sia dietro le quinte. È una collaborazione fondamentale e siamo tutti molto felici, qui in KTM, di poter continuare a portare questo “spettacolo” austriaco nel mondo delle corse e, in particolare, in MotoGP".
"Desideriamo ringraziare tutte le persone coinvolte per aver reso possibile la prosecuzione di questa storia. Insieme abbiamo ancora tantissimi obiettivi da raggiungere".
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