MotoGP | KTM e Mobil1 annunciano una collaborazione pluriennale

Competizione, battaglie e tecnologia sono alcune delle parole chiave della MotoGP attuale, che è sempre più combattuta e con squadre equilibrate che rendono il campionato ricco di incognite e di spettacolo. Ma la sostenibilità continua ad essere un argomento portante della MotoGP del presente, ma soprattutto del futuro. Per questo KTM ha annunciato oggi di affidarsi a ExxonMobil, produttore americano di lubrificanti e carburanti.

Il team austriaco ha siglato un contratto pluriennale che lo lega al brand Mobil1. ExxonMobil vanta più di un secolo di esperienza nello sviluppo di soluzioni petrolifere per ogni ambito ed è fornitore anche nel motorsport d’élite. Non si dimentica però uno sguardo al futuro, tenendo in considerazione le regole sui carburanti che entreranno in vigore in MotoGP per ridurre l’impatto ambientale. Ricordiamo infatti che nel 2024 tutte e tre le classi del mondiale dovranno utilizzare dei carburanti con almeno il 40% di origine non fossile, per poi arrivare al 2027 in cui i carburanti dovranno essere al 100% di origine non fossile.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pit Beirer, Direttore KTM Motorsport, afferma: “Questa collaborazione per noi è importante per diverse ragioni. ExxonMobil è un grande nome nell’industria e nel motorsport con una presenza massiccia nelle gare, sappiamo di poter contare sui loro lubrificanti premium per le nostre Red Bull KTM RC16. Hanno una mentalità simile alla nostra quando si tratta di puntare al massimo livello e alla migliore performance, e questo coincide con i nostri obiettivi futuri, vogliamo essere davvero parte di questa spinta nella sostenibilità della MotoGP con i carburanti. Non vediamo l’ora di rappresentare I lubrificanti Mobil nella competizione della MotoGP”.

Rob Shearer, ExxonMobil Global Sponsorships e Motorsport Manager, fa eco a Beirer: “Questa è una collaborazione davvero entusiasmante per Mobil 1, e non vediamo l’ora di sviluppare un rapporto lungo e di successo con un brand dinamico, innovativo e distinto come KTM. Il nostro ruolo sarà quello di fornire lubrificanti e carburanti all’avanguardia e ad alte prestazioni, e speriamo che Red Bull KTM ci dia in cambio delle belle vittorie in campionato. Ciò che è certo, è che alla fine sarà il consumatore a vincere, grazie al perfezionamento e al miglioramento dei prodotti che forniamo in tutto il mondo. L’annuncio di oggi ci permette di continuare a mostrare le nostre tecnologie avanzate e di alta performance dei lubrificanti. Con la prima gara della stagione in Portogallo che si avvicina, non vediamo l’ora di lavorare con Red Bull KTM Factory Racing e con piloti come Brad Binder e Jack Miller con l’obiettivo di aiutarli nel percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo mondiale”.