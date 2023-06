MotoGP | KTM: chiesta una quinta moto per mantenere gli attuali piloti

Come riportato da Motorsport.com prima del Gran Premio d'Olanda della MotoGP, Acosta ha deciso di esercitare l'opzione prevista dal suo contratto e di correre nella classe regina a partire dalla prossima stagione, un fatto che è stato confermato dallo stesso pilota lo scorso fine settimana.

Sebbene KTM gli avesse offerto la possibilità di rimanere in Moto2 per un'altra stagione, il pilota di Mazarrón ha rifiutato questa opzione, costringendo l'azienda di Mattighofen a fargli spazio su uno dei quattro prototipi che gestisce: le due RC16 ufficiali decorate con i colori Red Bull e le due GasGas, che sono sempre KTM ma dipinte di rosso.

Sia Jack Miller che Brad Binder, la coppia del team ufficiale, sono sotto contratto fino alla fine del 2024. Lo stesso vale per Pol Espargaró, la punta di diamante del progetto GasGas, che però è infortunato dopo il terribile incidente di cui è stato vittima a Portimão, prima tappa del calendario. L'anello debole dell'intera struttura è Augusto Fernández, l'unico pilota il cui contratto scade alla fine di questo mondiale. Ad Assen, dove ha chiuso al decimo posto, Fernandez ha ammesso di non sentirsi a suo agio per il futuro visto il silenzio della KTM.

"Mi piacerebbe rimanere. KTM sta cercando di dare un posto a tutti noi, perché siamo entrambi felici. Voglio rimanere esattamente lo stesso per un altro anno, e non sto valutando altre opzioni", ha detto Fernández domenica, prima della pausa estiva che dovrebbe definire la griglia di partenza per il 2024.

Consapevole della patata bollente che ha tra le mani, KTM ha chiesto ai promotori della MotoGP la possibilità di avere una quinta moto per la prossima stagione, gestita attraverso la struttura Aki Ajo, con l'idea di non dover lasciare indietro nessuno. Questo scenario assumerebbe maggior importanza se Marc Márquez entrasse nell'equazione, nel caso in cui lo spagnolo decidesse di rompere il suo legame con la Honda alla fine della stagione in corso per unirsi alla casa austriaca.

Tuttavia, la Dorna ha deciso di non accogliere la richiesta, dato che i due posti lasciati liberi dalla Suzuki quando ha deciso di chiudere bruscamente la sua divisione MotoGP alla fine del 2022 sono destinati all'eventuale ingresso di un nuovo costruttore. A questo proposito, vale la pena notare che KTM e GasGas operano sotto lo stesso ombrello per quanto riguarda i voti della MSMA.