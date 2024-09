MotoGP | KTM conferma l'addio di Francesco Guidotti a fine stagione

Come ormai è abbastanza chiaro da un paio di settimane, la KTM ha deciso di modificare la sua struttura manageriale in MotoGP a partire dalla prossima stagione e questa mattina, subito dopo il Gran Premio d'Indonesia, ha ufficializzato l'addio del team manager Francesco Guidotti al termine del campionato in corso.

Il manager italiano aveva assunto il comando della squadra ufficiale della Casa di Mattighofen nel 2022, partecipando alla crescita della squadra sia dal punto di vista tecnico che sportivo. Con lui al muretto sono arrivate due vittorie e 12 podi per il marchio austriaco, alle quali si sono aggiunte altrettanti successi ed 11 piazzamenti nella top 3 nelle Sprint.

Tra le altre cose, il quarto posto di Brad Binder nel Mondiale 2023 è stato il miglior risultato mai ottenuto in MotoGP dalla KTM, che lo scorso anno si è piazzata seconda anche nella classifica Costruttori, come prima inseguitrice della schiacciasassi Ducati.

Risultati però che non sono bastati al toscano per guadagnarsi la conferma, in un momento in cui è in corso una grande ristrutturazione interna, che contempla anche l'addio del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, che dal prossimo anno dovrebbe andare a rinforzare i ranghi della Honda. Così come il ridimensionamento di Alberto "Pigiamino" Giribuola, tornato al ruolo di capo tecnico in Tech3, per il momento accanto ad Augusto Fernandez e dell'anno prossimo accanto ad Enea Bastianini.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dopo tre anni con Francesco e molti progressi positivi, con nuovi metodi di lavoro, stiamo muovendo la squadra con un approccio di leadership diverso. Fare questi cambiamenti non è mai un processo facile e possiamo solo ringraziare calorosamente Francesco per quello che ha fatto nella nostra storia in MotoGP", ha detto Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports.

"Il 2025 porterà alcuni grandi movimenti all'intero programma in questo sport così vicino ed emozionante e stiamo gettando le basi per continuare a fare passi avanti", ha aggiunto.

Al momento non sono stati fatti annunci sul nome dell'erede di Guidotti, anche se tutti gli indizi sembrano portare nella direzione di Aki Ajo, attuale team manager della struttura che gestisce le moto ufficiali del marchio sia in Moto3 che in Moto2. Inoltre, dovrebbe ampliare il suo raggio d'azione anche Dani Pedrosa, che non sarà più solamente a capo dello sviluppo della RC16.