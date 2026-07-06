MotoGP | KTM conferma la firma di Di Giannantonio per la stagione 2027

Di prima mattina oggi, la Pertamina Enduro VR46 ha pubblicato un video per dire addio a fine 2026 a Fabio Di Giannantonio, che ha difeso i colori della scuderia che porta il nome di Valentino Rossi per due stagioni e mezzo, e che quest'anno per ora guida lo schieramento Ducati: "Diggia" è terzo nella classifica generale, con solo 16 punti in meno di Jorge Martin, il leader del campionato, e con un margine di 24 punti su Marc Marquez (quinto), il secondo meglio piazzato tra coloro che corrono su una Desmosedici GP.

Proprio il buon livello mostrato da Fabio Di Giannantonio dall'ultima parte del 2023, quando correva con la tuta del Gresini Racing, è stata la chiave che gli permetterà di diventare pilota ufficiale della Casa di Mattighofen. Lì ritroverà il minore dei fratelli Marquez, che avrà seguito un percorso simile al suo dopo aver festeggiato il titolo di vice-campione nella passata stagione. I due sostituiranno Pedro Acosta, che passerà alla Ducati, e Brad Binder, il cui futuro sembra essere fuori dalla MotoGP.

A 27 anni, Fabio Di Giannantonio conta due vittorie nella classe regina, oltre ad altre tre nelle classi inferiori. Un bottino discreto ma da tenere molto in considerazione, soprattutto per la regolarità che ha raggiunto di recente. Proprio quel salto in avanti è quello che lo stesso pilota ha sottolineato nell'emozionante video in cui ringrazia la sua attuale squadra per tutto l'affetto che gli ha dato.

"Non sono mai stato così bene in un team. Mi avete dato tutto, e tutte queste cose belle che mi stanno arrivando adesso sono grazie a voi", ammette un emozionato Diggia, nella sequenza, registrata a maggio, precisamente il giorno in cui il #49 ha comunicato il suo addio in vista del 2027. "Io non ero questa persona, non ero questo uomo, non ero questo pilota. Sono stati tre anni pazzeschi e vi giuro che vi porterò sempre nel cuore, perché se ho potuto fare uno step di questo tipo è veramente grazie a voi", aggiunge l'italiano, che riesce a malapena a smettere di singhiozzare.

A dargli il benvenuto nella sua futura squadra è stato invece Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports: "Fabio ha chiaramente compiuto un passo avanti per diventare uno dei piloti più costanti ai vertici della MotoGP. Non possiamo mettere in discussione la sua velocità e il suo impegno nel dare il meglio di sé. È un ottimo compagno di squadra ed una brava persona, e sappiamo che si integrerà facilmente nel nostro progetto Red Bull KTM Factory Racing. Durante i nostri colloqui siamo rimasti colpiti dalla sua grande passione nel dare il massimo sia in pista che fuori, e crediamo che il prossimo capitolo della nostra avventura insieme sarà emozionante e memorabile. Benvenuto, Fabio!".

Con la coppia della struttura ufficiale KTM ormai definita, restano solo dieci posti sulla griglia della MotoGP da ufficializzare, anche se la maggior parte di essi ha già un proprietario. Honda ingaggerà Fabio Quartararo e promuoverà Diogo Moreira, che insieme al francese formerà la coppia del team ufficiale. Mentre il rookie David Alonso approderà in LCR, dove dovrebbe fare coppia con Johann Zarco, sempre che il francese si riprenda dall'infortunio alla gamba.

In Trackhouse stanno definendo il rinnovo di Raul Fernandez e sperano di dare il benvenuto ad Enea Bastianini, mentre Tech 3 probabilmente punterà su un pilota esperto come Luca Marini e gli affiancherà un esordiente, probabilmente l'australiano Senna Agius. Pramac, che conta su Toprak Razgatlioglu, promuoverà Izan Guevara. Mentre VR46 annuncerà a tempo debito Fermin Aldeguer e, probabilmente, Nicolò Bulega.