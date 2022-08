MotoGP | KTM conferma che Fernandez lascerà Tech 3

Carica lettore audio

Raul Fernandez non guiderà più una KTM nel 2023. Da diverse settimane circolavano voci che indicavano la volontà del vice-campione del mondo Moto2 di lasciare il costruttore austriaco e Tech 3, ma la decisione è stata già presa in primavera, secondo Pit Beirer.

“Ho un rapporto molto sincero e amichevole con Raul e il suo manager”, ha dichiarato Beirer al sito ufficiale della MotoGP. “È successo a Jerez, ci ha informato che sarebbe andato via. Poi abbiamo cercato un modo per mettere fine al rapporto in maniera formale, ma in sostanza dopo Jerez era libero di parlare con altri team. Non c’è alcuna speranza che resti”.

Beirer ha poi negato qualsiasi tipo di astio tra il gruppo KTM/Tech 3 e Fernandez, smentendo così anche le voci circolate nei giorni scorsi: “Corre per il team, fa il suo lavoro e noi faremo tutto il possibile fino all’ultima gara. Questo è chiaro”.

Raul Fernandez, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il rapporto di Fernández con KTM è stato comunque caratterizzato da alcune tensioni nel 2021, quando il pilota è stato promosso in MotoGP con Tech3 mentre sembrava favorevole a una seconda stagione in Moto2, e aveva anche avviato discussioni con il team SRT, diventato quest'anno RNF. KTM non voleva lasciarsi sfuggire uno dei membri chiave del suo programma di giovani piloti, dopo aver visto Jorge Martín passare alla Ducati con il team Pramac nel 2021.

Dopo una prima stagione difficile, segnata da un infortunio che lo ha tenuto fuori da diverse gare e da due soli piazzamenti a punti, negli ultimi mesi Fernández sembra aver ripreso a discutere attivamente con la RNF, visto che circolano voci di un suo passaggio alla squadra di Razlan Razali, che nel 2023 passerà da Yamaha ad Aprilia e non ha ancora annunciato un pilota. Andrea Dovizioso si prepara a ritirarsi a Misano e Darryn Binder sta valutando la possibilità di passare alla Moto2, una classe in cui non ha mai corso.

Sul fronte Tech 3 - le cui moto nella prossima stagione non avranno più i colori KTM ma quelli di GasGas, altro marchio del gruppo austriaco - venerdì è stato ufficializzato il ritorno di Pol Espargaro, il cui compagno di squadra dovrebbe essere nominato a ridosso del GP di San Marino. Remy Gardner potrebbe mantenere il suo posto, ma KTM spera di mantenere Miguel Oliveira tra le sue fila con un ritorno alla squadra francese, anche se il pilota portoghese sembra essere vicino al team RNF.