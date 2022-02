MotoGP | KTM colpita dal lavoro di Fabiano Sterlacchini

Carica lettore audio

Durante la stagione 2021, KTM ha rafforzato il suo team in MotoGP con Fabiano Sterlacchini, che in precedenza aveva lavorato in Ducati. In questo modo, la Casa austriaca ha ristrutturato il progetto e si sente pronta a trovare il massimo rendimento. Nel 2022, il ruolo di Sterlacchini è quello di direttore tecnico del team e il suo compito è coordinare i diversi reparti di telaio, motore, ammortizzatori, elettronica, e così via.

Pit Beirer, Direttore KTM Motorsport, ha affermato: “Fabiano è ora il leader chiaro del reparto tecnico, perché tutti hanno già dimostrato di poter costruire una moto vincente. Fabiano non viene qui a mostrarci come dobbiamo lavorare, ma è un ingegnere di qualità eccellenti. Abbiamo molte persone in gamba che capiscono entrambe le parti. Quindi, con tutta la sua esperienza coordinerà da un lato ciò di cui il reparto corse ha bisogno in pista, e dall’altro ciò che l'intero gruppo ha bisogno di fare fuori dalla pista”.

La RC16 per la stagione 2022 della MotoGP non è una moto completamente nuova come la Honda RC213V. Durante i test invernali, KTM si è concentrata sull’ottimizzare diversi aspetti del pacchetto già sviluppato, e piloti come Miguel Oliveira pensano che passerà del tempo prima che i cambiamenti del personale dietro le quinte si vedano sotto forma di risultati in pista.

“Fabiano è un valore aggiunto eccellente, penso che potrà aiutarci molto”, ha dichiarato Oliveira. “Ma serve tempo prima di vedere i risultati. Al momento sta provando a conoscere il progetto, ciò di cui la moto ha bisogno e ciò che vogliamo noi piloti. Parliamo molto, senza dubbio rappresenta un passo importante per noi”.

Brad Binder ha aggiunto: “Fabiano è un tipo forte, è fantastico averlo nel nostro team. È una persone tranquilla e analizza tutto. Alla fine dello scorso anno osservava tutto e ora stiamo cominciando a portare le nuove idee. Ho notato che è molto bravo ad analizzare la nostra situazione, dove siamo forti e dove perdiamo. Non insistiamo su cose che non ci fanno andare veloci. È concentrato e soprattutto lo è nelle aree giuste”.

Secondo Beirer, Sterlacchini in fondo è parte “dell’impulso motivazionale” che in questo momento si sente in KTM. Dopo sette mesi, la Casa di Mattighofen si mostra molto colpita da ciò che Sterlacchini ha portato nel team.