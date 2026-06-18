MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

KTM ha chiesto al suo pilota di riferimento, Pedro Acosta, di salire sul nuovo prototipo da 850cc, con meno aerodinamica, senza abbassatori e con pneumatici Pirelli, con cui gareggerà la prossima stagione nel Mondiale MotoGP, nonostante, per allora, i piloti titolari del marchio arancione saranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ora nei team satellite Ducati.

Proprio Acosta farà il percorso inverso, e molto presto sarà annunciato come nuovo pilota del team ufficiale del costruttore di Bologna, dove formerà una delle coppie che possono suscitare più aspettative sulla griglia della MotoGP insieme a Marc Marquez.

Come anticipato da Motorsport.com, Honda ha chiesto ai suoi due piloti titolari, Joan Mir e Luca Marini, che lunedì, nel test di Brno, dove per la prima volta i titolari di ogni casa potranno guidare la moto del 2027 con pneumatici Pirelli, salgano sulla RC214V del 2027, nonostante lo spagnolo correrà il prossimo anno con una Ducati del Gresini Racing e l'italiano continui a non sapere dove lo farà.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aprilia conta su Raul Fernandez

Oltre ad Acosta, Mir e Marini, tre piloti che saliranno su una moto con cui non gareggeranno in futuro, anche Aprilia ha chiesto a Raul Fernandez di provare la RS-GP27 da 850cc che la Casa di Noale sta preparando, per quanto i tecnici italiani potranno contare sul loro pilota di riferimento in pista, Marco Bezzecchi, già rinnovato con un contratto pluriennale dallo scorso mese di febbraio.

L'unico problema è che Fernandez, secondo quanto riferito dal team, è arrivato ieri a Brno e non si sentiva affatto bene. Ora si sta sottoponendo ad alcuni controlli medici nella speranza di per poter salire sulla moto domani.

Per il momento, lo spagnolo non ha ancora rinnovato con il Trackhouse Racing Team, quindi, in qualche modo, si unirebbe al gruppo di piloti titolari senza contratto per il 2027 che svolgeranno il test con le moto della nuova era della MotoGP.

Oltre a Raul, l'unico dubbio in questo momento è quale pilota accompagnerà Acosta nel garage della KTM, dato che il costruttore austriaco ha convocato per questo test i suoi due collaudatori, Pol Espargaro e Dani Pedrosa, per cui, a priori, dovrà scartarne uno dei due, anche se sia Pol sia Dani hanno già provato la RC16 del 2027 in occasione di test privati.

La line-up dei test Pirelli di Brno

Ducati Marc Marquez Fermin Aldeguer Yamaha Toprak Razgatlioglu Augusto Fernandez KTM Pedro Acosta Pol Espargaró o Dani Pedrosa Aprilia Marco Bezzecchi Raul Fernandez* Honda Joan Mir Luca Marini