MotoGP | KTM: Binder userà il telaio in carbonio a Motegi

La KTM sta provando a fare scuola dal punto di vista del telaio, ma sembrava intenzionata a seguire un approccio prudente con quello in carbonio che il collaudatore Dani Pedrosa ha utilizzato nella sua ottima wild card a Misano e che poi i due piloti titolari, Brad Binder e Jack Miller, hanno avuto modo di "assaggiare" nei test collettivi del lunedì successivo al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini traendo buone indicazioni.

Il veterano spagnolo è riuscito a sfiorare per ben due volte il podio portando al debutto questa soluzione che attirato molto interesse, ma in un primo momento pareva un telaio destinato alla RC16 del prossimo anno, anche perché pure in precedenza Dani aveva avuto modo di valutarlo solamente sul tracciato romagnolo. Portarlo su altre piste, dunque, poteva essere una grande incognita, ma evidentemente i risconti del test di lunedì ed il distacco di 100 punti di Binder della vetta hanno indotto il marchio di Mattighofen ad anticipare i tempi.

La cosa curiosa è che il fatto che questa nuova soluzione sarà in pista domani mattina è stato "spoilerato" da Marco Bezzecchi durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio del Giappone. A quel punto, Binder non ha potuto fare altro che confermare tutto.

"C'è questo nuovo telaio che abbiamo provato per la prima volta nei test di Misano e la prima risposta che abbiamo ottenuto è che offre un miglior grip al posteriore, che è stato un po' il punto debole della moto fin dall'inizio della stagione. E' sempre complicato quando testi qualcosa al lunedì a Misano, perché la pista è sempre molto gommata e quindi c'è tantissimo grip. Qui avremo l'opportunità di valutarlo anche in condizioni diverse. Comunque Marco ha delle buone 'spie', perché lo proveremo domani", ha detto Binder sorridendo.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Facendo un passo indietro al weekend scorso in India, Brad si è portato a casa due quarti posti, ma è stato costretto a rendersi protagonista di due grandi rimonte, perché l'esito delle qualifiche aveva messo in salita il suo primo Gran Premio dell'India.

"E' stato un weekend impegnativo per noi. La pista mi piaceva e stava andando piuttosto bene, ma purtroppo non sono riuscito ad entrare direttamente nella Q2 e poi le cose in qualifica non sono andate secondo i piani. In quel momento ho capito che sarebbe stato un weekend complicato, perché alla fine sono partito dal 13° posto. Avrei voluto un risultato migliore del 4° posto, ma se riesci a rimontare partendo da così indietro è sicuramente una soddisfazione".

Al netto del nuovo telaio, per Motegi ci sono giustamente delle aspettative elevate, perché lo scorso anno Binder era salito sul secondo gradino del podio e rispetto a 12 mesi fa la moto austriaca sembra essere decisamente più competitiva.

"Sicuramente abbiamo fatto un gran passo avanti rispetto al 2022 e l'anno scorso avevamo fatto molto bene su questa pista. Penso che tornare qui, con delle gomme più normali (in India c'era la carcassa posteriore più rigida, da alte temperature), credo che ci farà andare molto meglio. Sono impaziente di capire come riusciremo a gestire questo weekend, ma l'obiettivo ovviamente è cercare di lottare per salire sul gradino più alto del podio".

Infine, visto che molti piloti si sono lamentati del fatto che il calendario 2024 sia troppo lungo, con ben 22 eventi e quindi 44 gare, anche a Binder è stata chiesta la sua opinione a riguardo: "Io non vivo in Sud Africa, ma ad Andorra, quindi in ogni caso non sono a casa mia e se corriamo di più non fa una grossa differenza per me. Chiaramente, per chi invece può tornare dalla sua famiglia ogni settimana è un grosso problema, però la situazione è questa", ha concluso.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Srinivasa Krishnan