MotoGP | KTM assumerà ingegneri Red Bull dalla F1 nel 2023

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di San Marino

Questo fine settimana la MotoGP sbarca a Misano per la sua seconda tappa in Italia, con un Pecco Bagnaia in grande spolvero voglioso di proseguire la sua striscia di tre successi per provare a ridurre ancora il gap dal leader Fabio Quartararo. Per quanto riguarda le televisioni, il Gran Premio di San Marino non sarà in diretto solo su Sky e Now, ma anche su TV8.