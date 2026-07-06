MotoGP | KTM annuncia l'ingaggio del vice-campione del mondo Alex Marquez per il 2027
Dopo aver perso Pedro Acosta, che il prossimo anno passerà a difendere i colori della Ducati, la Casa di Mattighofen ha risposto andando a pescare proprio tra i piloti del marchio di Borgo Panigale. Ora si attende anche l'annuncio del suo vicino di box, che sarà Fabio Di Giannantonio.
Alex Marquez, KTM
Foto di: KTM
Dopo Ducati, Aprilia e Yamaha, oggi è la volta della KTM di annunciare i suoi piani per il futuro in un mercato piloti che probabilmente è stato uno dei più frizzanti dell'ultima decade per la MotoGP.
La Casa di Mattighofen è una di quelle che ha deciso di rinnovare completamente la sua formazione. Dopo aver perso l'astro nascente Pedro Acosta, che per il prossimo biennio si è legato alla Ducati, dove andrà a formare una coppia da sogno con Marc Marquez, gli austriaci hanno deciso di puntare su due delle rivelazioni dell'ultimo biennio della classe regina, con il quale hanno firmato un contratto pluriennale, pescando proprio a casa dei rivali di Borgo Panigale.
Il primo annuncio, di un accordo che ormai era noto da tempo, è stato quello di Alex Marquez. Un colpo importante, visto che si parla del vice-campione del mondo in carica, che nella scorsa stagione ha avuto una vera e propria esplosione in sella alla Ducati del Gresini Racing, ottenendo anche i suoi primi tre successi in MotoGP.
Quest'anno le cose non stanno andando altrettanto bene, perché il pilota di Cervera è stato costretto anche a saltare un paio di gare per infortunio in seguito al terribile incidente di Barcellona. Tuttavia, è riuscito comunque a raccogliere due vittorie anche in questo 2026, nel Gran Premio di Spagna a Jerez e nella Sprint di quello di Catalogna.
Alex Marquez, KTM
Foto di: KTM Images
Insomma, la KTM si è assicurata quindi uno di quelli che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti un top rider, che non bisogna dimenticare che nella sua carriera aveva già conquistato anche un titolo iridato in Moto3 nel 2014 ed un altro in Moto2 nel 2019.
Tra le altre cose, se c'è un momento giusto per cambiare è proprio ora, visto che il prossimo anno arriverà il nuovo regolamento, con i motori da 850cc, meno aerodinamica, il divieto degli abbassatori e l'arrivo delle gomme Pirelli. Tutti elementi che di fatto potrebbero portare quasi ad un azzeramento dei valori attuali, che vedono Ducati ed Aprilia fare da padrone.
"Siamo estremamente orgogliosi e felici di aver assicurato al nostro progetto un talento eccezionale come Alex Marquez, vice-campione del mondo 2025. Alex apporta non solo un talento straordinario e un’intelligenza agonistica fuori dal comune, ma anche una determinazione e una mentalità vincente che si sposano perfettamente con il nostro DNA. Insieme condividiamo un obiettivo chiaro: portare la KTM RC16 a un livello superiore e lottare nelle prime posizioni della MotoGP", ha detto Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports.
Ora si attende, dunque, l'annuncio del futuro compagno di squadra di Alex Marquez, anche questo ormai designato da tempo. Proprio questa mattina, infatti, la Pertamina Enduro VR46 ha salutato Fabio Di Giannantonio, che la lascerà a fine anno dopo quella che fin qui è stata la sua miglior stagione in MotoGP. Non solo per la vittoria di Barcellona, ma perché al momento il pilota romano è terzo nel Mondiale, staccato di soli 16 punti dal leader Jorge Martin.
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