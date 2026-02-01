MotoGP | KTM: al momento non sono in programma wild card neanche nel 2026

Le difficoltà finanziarie incontrate da KTM un anno fa avevano spinto il costruttore a rinunciare a qualsiasi wild card in MotoGP, poiché portare in pista una moto aggiuntiva era troppo costoso. Oggi il costruttore austriaco sta meglio, cosa che ha permesso di migliorare la moto e di prendere in considerazione un prolungamento con Tech3... ma le wild card continuano a non essere in programma in ottica 2026.

Ad oggi, KTM non prevede alcuna partecipazione alle gare di Pol Espargaro o Dani Pedrosa, i due principali piloti collaudatori, ma secondo Pit Beirer ciò è dovuto principalmente alla volontà di privilegiare i test al di fuori del contesto dei Gran Premi.

"Al momento non sono previste wild card", ha confermato il direttore di KTM Motorsports a margine della presentazione di entrambi i team di MotoGP. "Attualmente nel nostro progetto non è previsto alcun programma di wild card. Siamo molto impegnati a tutti i livelli e guardiamo più al breve termine".

"Se pensiamo che sia positivo per il progetto, perché siamo in pista con i titolari ed abbiamo degli pneumatici in più perché stiamo facendo una gara, ne approfitteremo, ma se pensiamo che sia meglio fare due giorni di test, ed è quello che faremo, quindi al momento non c'è un vero e proprio piano".

I test della moto 2027, un segnale molto positivo

Non dovremmo quindi vedere né Espargaro né Pedrosa in gara quest'anno. Nel 2025, Espargaro ha comunque partecipato a cinque Gran Premi, in sostituzione dell'infortunato Maverick Vinales. I due spagnoli saranno comunque impegnati nello sviluppo della moto per il 2027, con un motore completamente nuovo.

I test sono iniziati a Jerez la scorsa stagione e Beirer vede in questo un segno della miglior salute finanziaria di KTM, grazie agli investimenti di Bajaj Auto: "Il programma di lavoro sulla 850cc sta andando molto bene. La moto era in pista a dicembre, come avete visto".

Il prototipo 2027 della KTM è già sceso in pista. Foto di: Lorenza D'Adderio

"Sì, abbiamo avuto una situazione complicata, ma abbiamo un incredibile impegno da parte del nuovo proprietario, il signor Bajaj. Anche nelle difficoltà dell'azienda, non mi aspettavo di poter progettare una 850cc solo perché lo volevo: ho dovuto ottenere l'approvazione del consiglio di sorveglianza e del consiglio di amministrazione per farlo, quindi questo impegno c'è da molto tempo, altrimenti non ci sarebbe stata nessuna moto in pista a dicembre".

"Sono davvero contento di come sono andate le cose. Ho passato delle festività natalizie molto brutte un anno fa, non riuscivo a dormire la notte e venivo ogni giorno in azienda per cercare di essere presente per i nostri piloti in vista della nuova stagione".

"Quest'anno abbiamo un budget stabile, una buona pianificazione, abbiamo chiuso durante le festività natalizie in modo che tutti potessero davvero riposarsi e prepararsi alla produzione della moto. Siamo in una situazione molto più normale e sento che siamo riusciti a fare buoni progressi sulla moto 2026. Penso che siamo davvero in linea con i tempi sulla moto 2027".