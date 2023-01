MotoGP | Kawauchi debutta con HRC nei test di Jerez

Carica lettore audio

Honda ha confermato la scorsa settimana l’ingaggio di Ken Kawauchi, proveniente da Suzuki, che avrà l’incarico di sostituire Takeo Yokoyama. Quest’ultimo lascia l’incarico per passare a tutelare l’insieme degli ingegneri che HRC ha in Giappone.

Kawauchi, che ha cominciato a lavorare a inizio anno, sarà effettivamente operativo da oggi, quando sul circuito di Jerez Honda effettuerà la prima di due giornate di test insieme ai piloti del mondiale Superbike. Ad affittare la pista andalusa infatti è stato il team Kawasaki, ma come spesso accade in questi casi, il test è stato aperto anche ad altri. Honda sarà presente con Stefan Bradl, tester della Casa alata, e anche con Kawauchi, che farà la sua prima uscita con i colori HRC. Insieme a loro ci sarà Ramon Aurin, ingegnere spagnolo che da quest’anno svolgerà il ruolo di massimo responsabile del test team Honda.

Ken Kawauchi, Technical Manager Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Inoltre, Motorsport.com ha appreso che Honda ha reclutato anche Toshifumi Fukae, un altro tecnico proveniente da Suzuki, in questo caso del test team, per rinforzare la squadra dedicata ai test nel marchio dell’ala dorata. Il team di Tokyo si è proposto di dare una svolta alla situazione delicata che sta attraversando. Per provare a riuscirci si stanno sforzando molto per ottimizzare la comunicazione tra tutto ciò che avviene in pista e il quartier generale in Giappone. Sia l’arrivo di Kawauchi sia la ricollocazione di Aurin corrispondono a questo cambio.

Il test si svolgerà nella giornata di oggi e di giovedì, sarà un lavoro privato per quasi tutti i team del mondiale Superbike, che condivideranno la pista di Jerez in vista della preparazione per la stagione 2023 (qui i dettagli).