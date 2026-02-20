Vai al contenuto principale

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
MotoGP
MotoGP
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Jorge Martin ottiene anche il "fit": domani tornerà sull'Aprilia a Buriram

Jorge Martin è stato dichiarato "idoneo" dai medici della MotoGP per partecipare in sella alla sua Aprilia al test in Thailandia di questo fine settimana, dopo aver saltato quello di Sepang a causa dei suoi interventi chirurgici.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Ora è ufficiale, Jorge Martin potrà tornare in pista nei test MotoGP di Buriram che questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22, chiuderanno la pre-stagione 2026. Nelle settimane precedenti, sia il campione del mondo 2024 che il suo team, l'Aprilia, avevano annunciato l'intenzione del pilota madrileno di tornare in sella alla moto prima del GP di Thailandia della settimana prossima, dopo aver saltato i test di Sepang a causa di due interventi chirurgici a cui si è sottoposto durante l'inverno.

Ma il pilota di San Sebastian de los Reyes doveva ancora ricevere il via libera dal team medico del campionato, guidato dal dottor Angel Charte. Una procedura che ha avuto luogo venerdì 20, all'arrivo di "Martinator" al Chang International Circuit.

"Jorge Martin è stato valutato poco fa dalla delegazione medica del Motomondiale, ricevendo l’idoneità fisica a gareggiare", ha confermato la stessa Aprilia in un breve comunicato stampa.

Così, il numero 89 potrà iniziare la preparazione per la nuova stagione in sella alla RS-GP dopo aver saltato i test di Sepang all'inizio del mese, nel tentativo di chiudere definitivamente il cerchio di infortuni, dolore e disperazione che, proprio in Malesia, ha avuto inizio più di un anno fa. Una violenta caduta nella prima giornata di prove gli aveva fatto perdere il primo test della pre-season 2025, e poi non ha potuto iniziare la stagione in cui avrebbe dovuto difendere il titolo di campione a causa di un incidente durante gli allenamenti prima di partire per la Thailandia.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto di: Aprilia Racing

Il peggio è arrivato in Qatar: un grave incidente nel suo tentativo di ritorno, in cui è stato colpito da Fabio Di Giannantonio nella gara di domenica, gli ha provocato un pneumotorace e diverse costole rotte. Martin, che temeva che sarebbe morto in quell'incidente, non è riuscito a tornare in pista fino a metà stagione. Ma la vita gli avrebbe riservato un nuovo infortunio, nella Sprint del Gran Premio del Giappone, quando è entrato in collisione con il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi. Il pilota madrileno non è più riuscito a tornare in pista fino a Valencia, per l'ultimo appuntamento dell'anno e per i test post-stagionali.

Con l'obiettivo di essere fisicamente al massimo per l'inizio del 2026, Martín è stato operato alla Clinica Ruber Internacional di Madrid lo scorso dicembre, alla mano sinistra e alla spalla destra, dove aveva ancora lesioni risalenti allo scorso anno. Finalmente, però, sabato vedremo di nuovo il campione 2024 in pista.

