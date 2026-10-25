MotoGP Australia

MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!

Jorge Martin farà il possibile per recuperare dalla frattura al radio rimediata questo sabato cadendo nella Sprint a Phillip Island, con l'intenzione di salire in moto il prossimo fine settimana in Malesia.

Oriol Puigdemont

Modificato: 25 ott 2026, 03:13

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Jorge Martin è finito a terra all'ottavo giro della gara corta di Phillip Island, mentre era impegnato in un acceso duello per la leadership con Marc Marquez. Nella caduta, il madrileno è rotolato sulla ghiaia e ha riportato una frattura al radio del braccio destro, che lo ha escluso immediatamente dalla possibilità di partecipare all'appuntamento di questa domenica in Australia.

Il trionfo di Marquez ha permesso al campione del mondo in carica di recuperare lo scettro della classifica generale, che ora guida con dieci punti di margine sul campione del mondo 2024. In attesa di ciò che potrà accadere in pista questa domenica, nel commiato della MotoGP da questo iconico tracciato australiano, Martin non ha affatto vita facile nel tenere testa a Marquez, anche se farà tutto il possibile per provarci.

Appena lasciato il circuito questo sabato, il #89 si è diretto a Melbourne, dove si è sottoposto ad ulteriori esami radiologici che hanno confermato che la frattura al suo braccio non presenta alcuno spostamento. Questo, in partenza, gli permette di evitare la sala operatoria ed apre la porta alla possibilità che possa presentarsi la settimana prossima in Malesia, dove i medici dovranno valutare se sia nelle condizioni di scendere in pista.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In un primo momento c'era il sospetto che le capriole fatte sulla terra gli avessero provocato, oltre alla frattura del radio, un'altra all'ulna dello stesso braccio. La TAC effettuata nel pomeriggio, tuttavia, ha escluso questa eventualità. "Jorge Martin si è sottoposto ad una tomografia per valutare le sue condizioni dopo l'infortunio di ieri. L'unica lesione confermata è una frattura non scomposta del radio distale. Di conseguenza, il pilota non tornerà in Spagna e sarà sottoposto al trattamento necessario nei prossimi giorni", si legge nel comunicato inviato questa domenica mattina.

Nel corso dei prossimi giorni, ci si aspetta che Martin si concentri nel ricevere trattamento fisioterapico – l'agenzia che rappresenta lui e Pedro Acosta viaggia con uno specialista –, soprattutto magnetoterapia, per accelerare il consolidamento dell'osso fratturato.

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che i medici del campionato gli diano il via libera per correre a Sepang, probabilmente lo farebbe in uno stato di evidente precarietà, molto limitato dalle condizioni di quel braccio, su uno dei tracciati più esigenti dal punto di vista fisico.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Oriol Puigdemont





MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"



MotoGP



MotoGP



Australia



12 h



MotoGP | Marquez: "Le domeniche della prima metà della stagione volevo solo sdraiarmi sul divano"





MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"



MotoGP



MotoGP



Australia



14 h



MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"





MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"



MotoGP



MotoGP



Australia



21 h



MotoGP | Marquez: "Oggi ho dovuto giocare tutte le carte a mia disposizione per vincere"

More from

Jorge Martin





MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez



MotoGP



MotoGP



Australia



18 h



MotoGP | L'infortunio di Martin allontana il sogno iridato Aprilia, ma Jorge è caduto nella "trappola" di Marquez





MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!



MotoGP



MotoGP



Australia



21 h



MotoGP | Doccia fredda per Martin: si è fratturato il radio destro ed è unfit per la gara lunga in Australia!





MotoGP | Martin vende cara la pelle, ma poi cade e Marquez si prende Sprint e leadership a Phillip Island



MotoGP



MotoGP



Australia



22 h



MotoGP | Martin vende cara la pelle, ma poi cade e Marquez si prende Sprint e leadership a Phillip Island

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"



MotoGP



MotoGP



Australia



20 h



MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"





MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Marquez: "Martin guida d'istinto, semplicemente attacca e questo è uno dei suoi punti di forza"





MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 g



MotoGP | Ducati punge Aprilia sugli ordini di scuderia: "Può fare ciò che vuole". Noale replica: "Per ora non ci sono"

Ultime notizie





MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



9 min



MotoGP | Jorge Martin non si arrende: proverà a correre a Sepang!





F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | Hamilton 5° ci crede: “Resto ottimista per la gara, ma ora gli altri sono veloci quanto noi in curva”





F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Antonelli: "Sono molto felice di questa pole e domani vorrei essere in aria pulita dopo curva 1"





F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



3 h



F1 | Leclerc deluso: "Ancora problemi nel Q3, mi fa arrabbiare. Così guidiamo sul filo del rasoio"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti