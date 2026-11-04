MotoGP Qatar
MotoGP | Jorge Martin conferma che si recherà in Qatar per provare a correre
Il team ufficiale Aprilia ha confermato questo mercoledì che "Martinator" partirà alla volta di Lusail per provare a disputare il Gran Premio del Qatar di MotoGP, nonostante non si sia ancora ripreso dalla frattura al radio del braccio destro.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 4 nov 2026, 14:03
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Jorge Martin è caduto ad alta velocità due settimane fa, nella Sprint del Gran Premio d'Australia, mentre lottava con Marc Marquez per la vittoria. Nell'incidente si è procurato una frattura al polso destro, che lo ha costretto automaticamente a saltare la gara lunga del giorno successivo, che alla fine pioggia e nebbia hanno obbligato a cancellare.
Martin ha dedicato i cinque giorni successivi a cercare di rimettersi il più possibile in condizione per salire in moto una settimana dopo, a Sepang. Tuttavia, dopo aver chiuso a quasi due secondi dal più veloce nella prima sessione di prove libere, venerdì, e aver girato appena nella seconda, già nel pomeriggio, il madrileno ha deciso di ritirarsi sabato, appena prima dell'inizio della Q1, per tornare in Spagna.
Questo mercoledì, l'Aprilia ed il pilota hanno confermato che si recherà in Qatar, in attesa di verificare come si sia evoluto il suo polso destro, e se a Lusail sarà in grado di applicare la forza necessaria per fermare la moto in frenata, che era il principale ostacolo incontrato in Malesia.
"È stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang, ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un’impresa. Sono tornato in Spagna, per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da questo giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci", si chiede il campione del mondo 2024.
Jorge Martin, Aprilia RS-GP
Foto di: Asif Zubairi / Motorsport Network
Martin sarà uno dei protagonisti di un weekend molto snaturato in Qatar, dove i piloti della Yamaha saranno assenti dopo che la compagnia giapponese non ha revocato la restrizione presente nel contratto di tutti i suoi dipendenti, di viaggiare in una zona in cui c'è un conflitto bellico. È invece atteso Marquez, che ha la prima possibilità di laurearsi campione per l'ottava volta in MotoGP. Ci riuscirà se accumulerà 30 punti in più di Martin e 8 in più di Marco Bezzecchi, compagno del #89 nel box ufficiale del costruttore di Noale.
In Malesia, Bezzecchi non ha vissuto uno dei suoi migliori weekend, soprattutto domenica, tagliando il traguardo sesto. Lo svantaggio di 66 punti che separa il pilota di Rimini da Marquez lo obbliga ad andare all'attacco a Lusail, per cercare di ritardare il più possibile la festa del #93.
"La gara lunga di domenica in Malesia non è stata facile, quindi la voglia di rifarmi è tanta. Sono contento di andare in Qatar, è una pista che mi piace molto. Cercheremo di fare un buon lavoro sin da subito, costruire un bel weekend e chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa", ha aggiunto Bezzecchi.
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