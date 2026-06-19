MotoGP | Johann Zarco aspetta l'operazione ma ha ripreso gli allenamenti!

Mercoledì, è passato esattamente un mese da quando Johann Zarco si è gravemente infortunato al ginocchio nel GP di Catalogna… e da quando aspetta di essere operato.

La gamba sinistra del pilota del Team LCR è rimasta incastrata nella moto di Pecco Bagnaia durante una caduta alla prima curva a Barcellona, e ha riportato lesioni ai legamenti crociati anteriore e posteriore. Zarco soffre anche di fratture al menisco e al perone, ma soprattutto di un'ustione che obbliga a rinviare l'operazione ai legamenti, a causa di un rischio di infezione.

Dopo il suo infortunio, Zarco ha parlato raramente in pubblico, ma ha più volte fornito notizie rassicuranti. Questo giovedì, ha pubblicato nuove foto e video sui suoi canali social, nei quali si vede che ha potuto riprendere gli allenamenti nonostante l'infortunio, e muovere la gamba infortunata.

"È passato un mese!", ha scritto Zarco nella didascalia del suo post su Instagram. "Non posso negare che mi manca la mia squadra, che mi manca la mia moto e che mi manca il mio mondo!".

Nel programma di allenamento di Johann Zarco: lavoro muscolare e su una cyclette, accompagnato dal padre, chiropratico… mentre per il resto del tempo, la sua chitarra non lo lascia mai!

Zarco non ha fornito precisazioni sulla data in cui potrà essere operato, ma ha sottolineato che l'allenamento che ha potuto riprendere sarà utile per la sua convalescenza.

"Finché c'è un rischio di infezione, non posso rischiare l'operazione. Ma il tempo non è perso perché il lavoro svolto sul mio ginocchio prima dell'operazione mi aiuterà poi! Quindi devo ancora pazientare un po'".

"Nel frattempo, faccio progressi con la chitarra ed è piacevole trascorrere momenti tranquilli in famiglia".

Da quando Johann Zarco è infortunato, è Cal Crutchlow a sostituirlo sulla Honda. LCR ha per il momento confermato la presenza del veterano inglese, ritornato ad oltre tre anni dal ritiro, fino al GP d'Olanda, che si disputerà tra una settimana. E quest'ultimo cerca soprattutto di progredire di gara in gara per provare a togliersi dall'ultima posizione.

Infortunatosi lo stesso giorno del francese, in un incidente distinto ma altrettanto spaventoso, Alex Marquez si appresta a fare il suo ritorno in gara dopo aver ricevuto il via libera dei medici per prendere parte alla FP1 del GP della Repubblica Ceca, venerdì a Brno.