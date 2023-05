MotoGP | Joan Mir "sopravvive" e non trova soluzioni sulla Honda

Joan Mir ha avuto un inizio di stagione molto difficile con la Honda. Dopo essere arrivato dalla Suzuki come Alex Rins, vincitore del Gran Premio delle Americhe per il team LCR, il nuovo pilota ufficiale ha avuto una battuta d'arresto dopo l'altra: nessun accesso alla Q2, nessuna top 10 in gara, cadute nelle Sprint in Portogallo, Argentina e Spagna, ed altre cadute nella gara principale ad Austin, Jerez e Le Mans.

Il paragone con Marc Marquez, presente solo per due weekend di gara ma ogni volta in lotta per il podio, è duro per il campione,2020 che si sente in una situazione molto diversa dal suo connazionale. "Marc non è il mio rivale, non sto lottando contro di lui, non la vedo così ora", ha detto il maiorchino. "Lui capisce le armi che abbiamo, non io".

Mir è completamente fuori dalla sua confort zone sulla Honda: "Non sono in grado di attaccare, sto sopravvivendo sulla moto. A volte la mia testa vuole fare qualcosa, ma la moto non risponde. Devi guidare la moto in modo molto diverso e la squadra deve aiutarmi a darmi ciò di cui ho bisogno. Non riesco ad essere al 100% sulla moto".

"Al momento la squadra non capisce di cosa ho bisogno per ottenere prestazioni", ha detto. "Nemmeno io capisco cosa devono fare loro per guidare la moto in modo migliore e ottenere buone prestazioni. Perché sto cercando di guidare in modo diverso, di avere uno stile diverso, ma al momento non è il mio stile naturale e non sei nella posizione in cui vorresti essere per mantenere la velocità in curva, per riaccelerare un po' prima. Ogni volta che vado largo, apro molto la traiettoria... Al momento siamo in difficoltà".

La difficoltà di Mir è stato confermata nelle qualifiche di Le Mans, con un tempo di 0"010 più lento di quello ottenuto 24 ore prima nella FP1: "Il mio lato del box è motivato, ma non abbiamo trovato la chiave. È molto strano fare il mio miglior tempo nella prima sessione di venerdì e non riuscire a fare meglio sabato in qualifica. È molto forte, non capisco perché succedano queste cose".

Lo spagnolo ha corso solo cinque weekend di gara con la Honda, ma si sta già interrogando sulla sua capacità di adattamento. Prima di lui, Jorge Lorenzo, Alex Marquez e poi Pol Espargaró sono sembrati incapaci di familiarizzare con la RC213V e il campione del mondo 2020 teme di ritrovarsi nella stessa situazione.

"Certo che ho paura. Voglio vincere ed è molto difficile per un pilota come me vedersi nella mia posizione. Vincere gare, salire sul podio, essere nel gruppo di testa, questo è ciò che mi motiva. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho avuto questa motivazione".

Da parte sua, la Honda sta lavorando sodo per cercare di migliorare la sua moto, in particolare con l'arrivo di un telaio sviluppato con Kalex a Le Mans, che sembra aver dato una soddisfazione generale. Mir insiste sulla necessità di apportare modifiche specifiche alla sua moto per ottenere buone prestazioni.

"Penso che possiamo regolare la moto attuale. Siamo venuti qui, abbiamo provato la moto venerdì, per la FP1, poi non sono riuscito a migliorare il tempo della FP1. So come guidare perché sono veloce fin dall'inizio, ma se cerco di essere migliore, tutto diventa un po' più difficile".

"Non è che mi dimentichi come si guida, è solo che loro devono capire di cosa ho bisogno, il tipo di guida a cui sono abituato. Naturalmente, come pilota puoi cambiare alcune cose, ma non puoi cambiare tutto. Dobbiamo trovare dei compromessi all'interno della squadra, su ciò di cui ho bisogno", ha concluso.

Con Germán Garcia Casanova e Aurélien Attard