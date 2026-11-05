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MotoGP | Joan Mir rinuncia al GP del Qatar, sulla sua Honda corre Jake Dixon

Dopo essere stato costretto a ritirarsi dalla gara di lunga di Sepang a causa di un riacutizzarsi dei problemi vertigini e vista annebbiata patiti a Misano, il maiorchino a deciso di rimanere a riposo per il weekend di Lusail. Al suo posto ci sarà il pilota ufficiale della Casa giapponese nel Mondiale SBK, che torna in MotoGP dopo 5 anni.

Matteo Nugnes

Modificato: 5 nov 2026, 08:43

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Jake Dixon, Team HRC

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La Honda ha aspettato di arrivare alla mattinata di giovedì per prendere una decisione definitiva, ma alla fine ha vinto la prudenza: dopo essere stato costretto a ritirarsi anzitempo dal Gran Premio della Malesia di MotoGP, Joan Mir salterà anche quello del Qatar.

Il campione del mondo 2020 si era fermato in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano, accusando un malessere che gli aveva generato vertigini ed un annebbiamento della vista. Per questo è rimasto a riposo per le quattro gare successive, rientrando a Sepang con la convinzione di aver finalmente superato questo problema.

In Malesia le cose sono filate lisce fino a sabato, al punto che il maiorchino era riuscito ad infilare la sua RC213V direttamente in Q2 nonostante l'assenza prolungata. Domenica però, con condizioni climatiche abbastanza estreme, i problemi sono riemersi dopo appena 9 giri e quindi Mir ha preferito ritirarsi per non correre rischi.

A questo punto, la sua presenza a Lusail è parsa immediatamente a rischio, anche se Joan ha scelto di prendersi qualche giorno prima di decidere se viaggiare alla volta del Qatar o meno. Alla fine però ha vinto la prudenza e quindi sulla sua Honda questo fine settimana salirà Jake Dixon, pilota ufficiale della Casa giapponese nel Mondiale Superbike, per il quale questo rappresenta un ritorno in MotoGP.

Joan Mir, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel 2021, infatti, disputò i Gran Premi di Gran Bretagna e di Aragon in sella ad una Yamaha del Team Petronas, come sostituto dell'infortunato Franco Morbidelli. In quell'occasione ottenne un 19° posto nella gara di casa, a Silverstone, come miglior risultato. L'apice della sua carriera però rimane il quarto posto ottenuto due anni più tardi nel Mondiale Moto2, categoria nella quale ha ottenuto anche sette vittorie.

"Prima di tutto devo ringraziare la Honda HRC per questa opportunità. Ricevere la chiamata per venire a guidare una di queste moto è sempre fantastico e non vedo l'ora di farlo; credo che ogni pilota, da bambino, sogni di correre per il team ufficiale Honda in MotoGP", ha commentato il pilota britannico.

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho guidato una MotoGP, quindi dovremo affrontare il weekend con calma e procedere passo dopo passo. Voglio augurare a Joan tutto il meglio e spero di rivederlo presto in sella. Anche per me non è stato un anno facile, quindi mi identifico molto con lui. Cerchiamo di sfruttare al meglio questo fine settimana", ha aggiunto.

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