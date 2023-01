MotoGP | Joan Mir debutta con i colori del team Repsol Honda

Carica lettore audio

Joan Mir è stato l’ultimo pilota ad essere ufficializzato, anche se il suo ingaggio in Honda era uno dei segreti meno custoditi del paddock della MotoGP. Il maiorchino però è uno dei primi a mostrarsi pubblicamente con i nuovi colori, quelli del team Repsol Honda, che nella giornata odierna ha pubblicato sui propri canali social le prime immagini del campione del mondo 2020 con quella che sarà la sua uniforme per i prossimi due anni.

Nella presentazione del pilota, un video mostra i campioni del mondo che hanno conquistato il titolo con la Casa dell’ala dorata, tra i quali Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden e Marc Marquez. Quest’ultimo sarà il suo compagno di squadra per le prossime due stagioni, se non avviene nulla di strano. Alla fine del video, lo stesso Mir si aggiunge alla lista, con il desiderio di diventare il prossimo campione con questi colori.

Quello di Mir è sicuramente l’annuncio che ha fatto più clamore, ma non è l’unico cambiamento della stagione 2023, una delle più movimentate della storia per quanto riguarda i passaggi dei piloti tra i team. Alcuni di loro, in molti casi, avevano un contratto fino al 31 dicembre e fino ad ora non hanno potuto mostrarsi associati al loro nuovo team.

Oltre a Mir in Repsol Honda, Pol Espargaro (pilota sostituito dal maiorchino nel box HRC) debutterà con GasGas-Tech3 nel suo ritorno nell’orbita KTM. Alex Rins, compagno di Mir in Suzuki, ha trovato rifugio sotto l’ala di Honda con il team satellite LCR.

Un altro dei passaggi che ha fatto parlare è quello di Jack Miller, che passa al team ufficiale KTM prendendo il posto di Miguel Oliveira, che invece ha firmato con Aprilia per correre con RNF, che dal 2023 è associato alla Casa di Noale. Insieme al portoghese ci sarà Raul Fernandez, che dopo solo un anno in Tech 3 è diventato la grande scommessa del futuro di Aprilia.

Enea Bastianini, la grande rivelazione del 2022 con Gresini, è stato promosso al team ufficiale. Ma essendo sempre sotto contratto con Ducati, è il primo che abbiamo visto già con i colori del team di Borgo Panigale. Il suo posto nella squadra di Faenza viene preso da Alex Marquez, che dopo tre anni in Honda correrà in sella alla Ducati.

L’unico debuttante nella classe regina nel 2023 sarà Augusto Fernandez, campione del mondo Moto2 in carica. Lo spagnolo è stato promosso in MotoGP da KTM con la struttura GasGas-Tech3.