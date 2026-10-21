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MotoGP | Joan Mir dà ancora forfait, la Honda corre solo con Marini a Phillip Island

Si prolunga l'assenza del maiorchino, che non si è ancora ripreso dal malessere fisico che lo aveva costretto a fermarsi a Misano. Complici anche i problemi fisici dei collaudatori Aleix Espargaro e Nakagami, la sola RC213V con i colori della HRC sarà quella del pilota italiano in Australia.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 21 ott 2026, 11:02

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Joan Mir, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir non correrà neppure in Australia. Dopo essersi ritirato dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP a causa di un malessere fisico, il pilota della Honda non ha più fatto ritorno in pista e la cosa inizia anche un po' a preoccupare, anche perché non è mai stata data una spiegazione più approfondita per questa lunga assenza. Si era solo parlato in un primo momento di valori del sangue alterati.

Quello di Phillip Island sarà il quarto fine settimana che lo vedrà dare forfait dopo quelli del Red Bull Ring, di Motegi e di Mandalika, e anche in questo caso la HRC non ha aggiunto troppi dettagli quando nella mattinata di mercoledì ha confermato l'ennesima assenza del pilota maiorchino.

"Joan Mir e il suo staff medico stanno lavorando alacremente per riportare il pilota numero 36 in pista, ma hanno ritenuto che il Gran Premio d'Australia a Phillip Island fosse troppo presto e continueranno a valutare le sue condizioni", recita la breve parte del comunicato dedicata al campione del mondo 2020.

Tra le altre cose, la squadra ufficiale Honda, che ieri ha ufficializzato che il prossimo anno sarà Diogo Moreira a difendere i propri colori insieme a Fabio Quartararo nel 2027, questo fine settimana sarà rappresentata in pista solamente da Luca Marini, in quanto entrambi i suoi collaudatori non sono a disposizione.

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Takaaki Nakagami si è fratturato la clavicola sinistra a Motegi, dove correva come wild card, cadendo ancora prima di completare un singolo giro della prima sessione di prove libere, a causa delle condizioni della pista rese insidiose dalla pioggia arrivata improvvisamente. Il giapponese è stato successivamente operato per stabilizzare la frattura, quindi avrà bisogno di ancora un po' di tempo per tornare in moto.

Dopo essersi ritirato volontariamente dal Gran Premio d'Indonesia, nel quale rientrava in gara dopo quasi un anno proprio come sostituto di Mir, Aleix Espargaró non si recherà in Australia a causa di una sindrome compartimentale cronica da sforzo manifestatasi durante una sessione di test privati a Sepang. Il pilota di Granollers si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Barcellona nei prossimi giorni e non verrà sostituito.

Nonostante il Mondiale Superbike si sia concluso domenica scorsa a Jerez, dunque, questa volta non è stato preso in considerazione Somkiat Chantra, pilota ufficiale del marchio di Tokyo tra le derivate di serie, che aveva corso al posto di Mir in Giappone, chiudendo 13° nella gara lunga.

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