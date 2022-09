MotoGP | Joan Mir conferma che sarà ad Aragon: "Sono al 90%"

Carica lettore audio

Il Campione del Mondo 2020 sarà in sella alla sua Suzuki GSX-RR nel Gran Premio d'Aragon di questo fine settimana al MotorLand. Lo ha confermato lo stesso pilota nel comunicato stampa della squadra diffuso come preview dell'evento.

Mir ha subito un brutto incidente in Austria e ha saltato il Gran Premio di Misano e i successivi test ufficiali. Dopo 15 giorni di riposo totale, il pilota è stato sottoposto ad un percorso di riabilitazione ed ora ha recuperato quasi completamente.

"Il Team Suzuki Ecstar darà il bentornato in pista a Joan Mir questo fine settimana in Spagna, mentre continua il suo recupero da un infortunio alla caviglia", ha dichiarato il team nella nota rilasciata nel primo pomeriggio di martedì.

"Dopo aver subito una forte caduta al primo giro del Gran Premio d'Austria, il 21 agosto scorso, Mir ha riportato una lesione all'osso talo ed ai legamenti della caviglia destra. Su consiglio del medico, Joan si è sottoposto a 15 giorni di riposo e recupero, saltando il GP di San Marino. Ora, a tre settimane dall'incidente, il corridore maiorchino ha consultato nuovamente il dottor Juan Garcías e si sente pronto a tornare in azione", ha aggiunto il comunicato.

"Prima delle prime sessioni del fine settimana, verranno effettuati ulteriori controlli medici presso il circuito, come è consuetudine quando un pilota rientra da un infortunio, ma Mir è fiducioso di poter fare prestazioni di buon livello".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota stesso ha poi confermato la sua presenza e spiegato quanto sia in forma tre giorni prima di tornare sulla sua moto.

"Sono molto felice di poter andare ad Aragon, non è stato facile perdere una gara e guardarla in TV a casa! Ho recuperato bene dall'infortunio alla caviglia e credo che il mio livello di forma sarà intorno al 90% questo fine settimana, il che non è male", ha detto lo spagnolo.

"Ho già avuto modo di provare un po' di moto per testare il feeling e, anche se ora fa un po' male, credo che venerdì mi sentirò ancora meglio. Posso sopportare il mio peso su quella caviglia, ma ovviamente guidare una MotoGP è un po' diverso. Comunque, voglio combattere e fare del mio meglio", ha aggiunto il due volte campione del mondo.

Il MotorLand Aragón è una pista che si è sempre adattata bene alla GSX-RR, sulla quale Alex Rins ha conquistato la vittoria nel 2020, quindi il team è fiducioso di ottenere un buon risultato prima della fine dell'anno e di chiudere la saracinesca come costruttore nella classe regina.

"Questa è una specie di gara di casa per me, per via dei miei legami familiari con la regione, ed è sempre speciale venire qui e godersi l'atmosfera della folla. Il circuito è piuttosto stretto e tecnico, ma si adatta al mio stile ed alla nostra moto. Ho molti ricordi felici degli ultimi anni, tra cui la mia vittoria qui nel 2020, e sono più che mai determinato a portare alla Suzuki, e a me stesso, un ottimo risultato questo fine settimana", ha concluso Rins.