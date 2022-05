MotoGP | Jerez, Warm-Up: svetta Nakagami, ma è già sfida Fabio-Pecco

Carica lettore audio

Le temperature, sia dell'aria che dell'asfalto, erano sicuramente molto più basse rispetto a quelle che i piloti dovranno affrontare alle 14, quando scatterà il Gran Premio di Spagna di MotoGP, ma il Warm-Up potrebbe aver dato qualche ulteriore indicazione sui valori in campo a Jerez de la Frontera.

Il più veloce nei 20 minuti a disposizione è stato Takaaki Nakagami, ma in un certo senso dobbiamo parlare di una sorpresa relativa, perché il pilota della Honda LCR sfodera spesso e volentieri delle prestazioni interessanti alla domenica mattina, utilizzando delle gomme più fresche rispetto alla concorrenza.

Il giapponese ha girato in 1'37"442 con una coppia di gomme medie, scelta che è stata "copiata" da tutti gli altri piloti in pista ad eccezione della KTM di Miguel Oliveira, che ha utilizzato una soft al posteriore ma senza particolare successo, visto che il portoghese occupa la 18° posizione.

La vera battaglia però sembra essere quella alle sue spalle, perché in seconda e terza posizione ci sono Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che sono i principali candidati alla lotta per la vittoria. Il francese della Yamaha ha fermato il cronometro sull'1'37"669, mostrando un passo molto costante.

Si fa fatica però a fare un confronto diretto con il poleman della Ducati, perché il piemontese ha aspettato che mancassero 11 minuti al termine per iniziare il suo lavoro, probabilmente con l'intento di preservare la sua spalla destra in vista della gara, che sarà molto lunga. Il suo crono comunque alla fine è stato più lento di appena 72 millesimi rispetto a quello di "El Diablo".

In quarta e quinta posizione non se la sono cavata affatto male anche le due Ducati Pramac di Jorge Martin e di Johann Zarco, che oggi prenderanno il via rispettivamente dalla quarta e dalla seconda fila. E' attardata invece quella di Jack Miller, 17° alle spalle di Marco Bezzecchi, ma non deve sorprendere perché l'australiano non esagera mai nel Warm-Up.

Sesto tempo per Marc Marquez. Il pilota della Honda oggi scatterà dalla seconda fila, ma la differenza con il tandem Bagnaia-Quartararo è parsa evidente anche in questo Warm-Up. Non tanto in termini di tempi, perché parliamo di un paio di decimi, quanto in termini di drop a livello di passo. Poco più indietro poi c'è il suo compagno Pol Espargaro, ottavo.

Tra le due RC213V si è infilata la Suzuki di Joan Mir, che ieri si è detto fiducioso di poter provare ad attaccare il podio dalla terza fila. Un passetto in avanti sembra averlo fatto anche l'altra GSX-RR, quella di Alex Rins, che occupa la decima posizione alle spalle della Yamaha di un Franco Morbidelli che fatica a trovare lo stesso feeling di Quartararo.

Continua a non trovare il ritmo con la gomma media al posteriore Enea Bastianini, che si è dovuto accontentare del 12° tempo, seguito da Aleix Espargaro. Il sospetto però è che il pilota dell'Aprilia abbia lavorato con delle gomme particolarmente usate, perché ieri pareva il più vicino ai piloti con cui dividerà la prima fila a livello di passo.

Purtroppo sono tutti oltre la 20° posizione gli altri piloti italiani, che sono tutti uno nella scia dell'altro capitanati da Luca Marini, proprio 20° con la Ducati di Mooney VR46. Dietro di lui poi ci sono nell'ordine Andrea Dovizioso, Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Savadori.