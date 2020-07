MotoGP, Jerez, Warm-Up: Marquez si rimette davanti

Marc Marquez è additato da molti come il favorito per il Gran Premio di Spagna di MotoGP e il pilota della Honda ha ribadito la sua intenzione di iniziare alla grande questa strana stagione 2020 durante il Warm-Up di Jerez de la Frontera.

Con una gomma dura all'anteriore ed una soft al posteriore, scelta fatta dalla maggior parte della griglia, il campione del mondo è stato il più veloce con un crono di 1'37"883. Nella sua scia, con le stesse gomme, c'è però un ottimo Franco Morbidelli, che con la Yamaha Petronas forse è addirittura quello che ha mostrato il passo migliore. Peccato che pomeriggio, quando scatterà la gara, la temperatura sarà sicuramente molto più alta.

Terza posizione per Maverick Vinales, che a differenza dei primi due ha girato con due gomme soft, ma è stato l'ultimo capace di infrangere il muro dell'1'38". Quarto tempo per un sorprendente Takaaki Nakagami, anche lui bravo a sfruttare una doppia gomma soft.

Stupisce poi che la migliore delle Ducati sia stata quella di Danilo Petrucci, veloce quanto finora non era riuscito ad essere in questo weekend. Il ternano ha girato con una gomma dura sull'anteriore ed una soft al posteriore. Il compagno Andrea Dovizios, che invece ha utilizzato due soft, non è andato oltre al nono tempo, seppur distanziato di soli 433 millesimi.

Tra le due Rosse si sono infilate anche le due KTM ufficiali di Pol Espargaro e Brad Binder, che si sono confermate competitive con il sesto e l'ottavo tempo rispettivamente. Tra di loro troviamo poi il poleman Fabio Quartararo, che stamani è parso molto guardingo e quasi voglioso di non scoprire troppo le sue carte.

Nella top 10 c'è spazio anche per Valentino Rossi, che ha chiuso con un gap di 455 millesimi da Marquez, precedendo l'unica Suzuki superstite, quella di Joan Mir. Questa mattina, infatti, è arrivato l'annuncio definitivo del fatto che Alex Rins non sarà della partita: lo spagnolo si è fratturato la testa dell'omero nella caduta in Q2 alla curva 11 e quindi è stato dichiarato unfit.

Attardate le due Ducati del Pramac Racing, che prenderanno il via dalla seconda fila, ma questa mattina hanno lavorato con gomme particolarmente usate: Jack Miller è 13esimo e Pecco Bagnaia 18esimo.

Con il regime di rotazione ridotto, continua a fare fatica poi Aleix Espargaro, 14esimo con la sua Aprilia anche se con appena poco più di mezzo secondo di ritardo. In coda al gruppo poi ci sono le due Honda di Alex Marquez e Cal Crutchlow, 19esimo e 20esimo, anche se il britannico è giustificato da una caduta ad alta velocità alla curva 8.

Il portacolori della Honda LCR è parso piuttosto stordito in un primo momento, ma poi si è rialzato ed è andato via dal luogo dell'incidente sulle sue gambe, quindi al momento la sua presenza in gara non sembra essere a rischio.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora