MotoGP | Jerez teatro di test privati per Honda, Aprilia e KTM

Il Circuito di Jerez, sede del Gran Premio di Spagna della MotoGP in programma il prossimo 30 aprile, aprirà le porte questo venerdì per un fine settimana di test privati a cui prenderanno parte i test team di Honda, Aprilia e KTM.

In questa stagione, il numero di pneumatici per i test si è ridotto da 240 a 200 unità, ciò obbliga i test team a calcolare molto bene ogni manovra. Nonostante questa restrizione, il distacco da Ducati porta il resto dei costruttori ad affinare lo sviluppo dei nuovi prototipi per la stagione 2023.

Oltre al numero di gomme, un’altra delle restrizioni indicate dal regolamento per i test privati è che ogni costruttore deve segnalare solo tre circuiti in cui, durante la stagione, può effettuare questo tipo di test privati. Quest’anno il tracciato di Jerez è stato il prescelto dai cinque costruttori, per cui l’assenza di Ducati e di Yamaha questo fine settimana corrisponde unicamente a una decisione propria.

Nel caso di Ducati, il collaudatore Michele Pirro sarà la settimana prossima ai test ufficiali di Portimao, mentre Cal Crutchlow, tester di Yamaha, non sarà né a Jerez né in Algarve. In Portogallo ci saranno invece Stefan Bradl e Lorenzo Savadori, tester Honda e Aprilia rispettivamente, mentre KTM non trasferirà il suo test team a Portimao proprio per la restrizione sul numero di pneumatici.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Dorna

Uno dei team che ha più lavoro da fare per migliorare la sua moto prima dell’inizio della stagione è Honda. Nonostante un test privato, il team di prove diretto dall’ingegnere Ramon Aurin sarà accompagnato dal nuovo direttore tecnico di HRC, Ken Kawauchi nei test in cui Bradl dovrà provare un buon numero di pezzi arrivati da Tokyo.

Per Aprilia, uno degli obiettivi del test è finire di sistemare la nuova centralina elettronica fornita da Magneti Marelli ai team ufficiali MotoGP. Questo nuovo pezzo, che ha avuto un aggiornamento ma mantiene lo stesso software, ha causato diversi problemi alla Casa di Noale. “La moto si è fermata due volte senza un motivo apparente durante i test di Sepang”, ha ammesso un ingegnere Aprilia a Motorsport.com. “Dobbiamo sistemarla e soprattutto capirla bene affinché non succeda più”.

Per Dani Pedrosa, collaudatore KTM, il test di Jerez ha un valore doppio, dato che si concentrerà sullo sviluppo della RC16 ma potrà anche cominciare a preparare la messa a punto della sua moto pensando al Gran Premio di Spagna, in cui disputerà la gara come wild card. Questa sarà infatti la sua seconda gara da quando si è ritirato alla fine del 2018.