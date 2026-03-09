MotoGP | Jerez ospita tre giorni di test privati con gomme Michelin e Pirelli

Dopo aver completato la pre-stagione con i test ufficiali di Sepang (3-5 febbraio) e Buriram (21-22 febbraio), poco più di due settimane dopo, e con il GP della Thailandia nel mezzo, i test team di tre dei cinque costruttori della classe regina si rimettono al lavoro, e lo fanno anche con gli pneumatici Pirelli 2027 a loro disposizione.

A causa delle limitazioni imposte dalla gamma delle concessioni, sia Aprilia che KTM saranno a Jerez con i loro collaudatori. Nel caso del costruttore italiano, sarà Lorenzo Savadori a portare avanti il test. Per quanto la Casa di Mattighofen, al momento non si sa quali piloti della sua ampia rosa di collaudatori saranno presenti, anche se tutto lascia pensare che saranno Pol Espargaro e/o Dani Pedrosa a salire in sella alla moto.

Yamaha, l'unico costruttore che gode del massimo livello di concessioni, potrebbe utilizzare uno qualsiasi dei suoi piloti titolari: Fabio Quartararo, Alex Rins e quelli del Priam Pramac Racing, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, anche se a questo punto della stagione la logica porta a pensare che a Jerez saranno i collaudatori Augusto Fernandez ed Andrea Dovizioso a scendere in pista.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing, è a Jerez da lunedì per un test privato. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Moto 2027 e pneumatici Pirelli

La cosa più interessante di questi tre giorni di prove private è che i team hanno a disposizione gli pneumatici Michelin del 2026, l'ultima stagione in cui l'azienda francese sarà presente in MotoGP, e anche alcune unità delle gomme che Pirelli sta sviluppando per diventare, nel 2027, fornitore unico del campionato.

Con la Pirelli a Jerez, è comprensibile che sia la KTM che la Yamaha, che hanno già messo in pista i loro prototipi del 2027, distribuiranno il tempo tra la moto attuale con pneumatici Michelin e la 850cc che stanno sviluppando per la prossima stagione, quando avverrà il passaggio al nuovo regolamento tecnico ed agli pneumatici italiani.

KTM ha già provato la RC16 del 2027 su questo stesso circuito di Jerez il 12 dicembre con Pol Espargaro, mentre Yamaha ha presentato il suo prototipo 2027 in alcuni test privati tenutisi a Iwata, sempre a metà dicembre.

Aprilia e Ducati ancora in attesa

Gli unici due costruttori di MotoGP che non hanno ancora provato la moto del 2027 sono quelli italiani. Aprilia sarà a Jerez da oggi fino a mercoledì per sviluppare la moto del 2026, che ha trionfato in Thailandia, ma avrà anche a disposizione le gomme Pirelli per iniziare a comprenderne il funzionamento, se lo desidera.

Anche se non si sa se la Casa di Noale metterà in pista per la prima volta il prototipo 2027, esiste questa possibilità, ma tutto lascia pensare che non lo farà e che si concentrerà sul lavoro e sul potenziamento della moto che ha dato ottimi risultati a Buriram, dove ha ottenuto la vittoria con Marco Bezzecchi.

Nicolo Bulega tornerà in sella alla Ducati MotoGP a Misano, questa volta con il prototipo 2027 e pneumatici Pirelli. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ducati, dal canto suo, che inizialmente aveva previsto di essere a Jerez questa settimana, ha finalmente cambiato i suoi piani per sfruttare un test privato a Misano il 13 e 14 aprile, subito dopo il GP del Qatar, la cui celebrazione, al momento, è in dubbio.

In questi due giorni di prove, gli ingegneri di Borgo Panigale hanno in programma di far girare per la prima volta il prototipo 2027 con le Pirelli e Nicolò Bulega in sella.

Anche Aprilia, che sarà presente ai test di Misano, ha in programma di provare la RS-GP27, indipendentemente dal fatto che la moto venga provata questa settimana a Jerez. In questo modo, a metà aprile tutti e cinque i costruttori della MotoGP avranno portato al debutto il prototipo della moto da 850cc con cui si correrà la prossima stagione.