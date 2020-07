MotoGP, Jerez, Libere 3: Quartararo vola, 4 italiani in Q2

Con la terza sessione di prove libere del GP di Spagna è arrivato il momento dei time attack per la MotoGP e sono stati minuti veramente infuocati, perché i primi dieci alla fine sono stati tutti racchiusi nello spazio di appena 379 millesimi. E la buona notizia è che quattro di questi sono ragazzi di casa nostra.

La "new generation" però è andata decisamente all'attacco questa mattina, perché nelle prime tre posizioni ci sono i giovani in rampa di lancio: il più veloce è stato Fabio Quartararo, che ha trovato per la sua Yamaha Petronas quello spazio in Q2 che aveva mancato ieri, realizzando il miglior tempo assoluto del weekend in 1'36"806.

Particolarmente brillante anche Jack Miller, capace di portare in seconda posizione, a soli 52 millesimi dalla vetta, la Ducati del Pramac Racing su una pista solitamente non particolarmente gradita alla Desmosedici GP.

La sorpresa più grande però è probabilmente il terzo tempo di Joan Mir, che è stato l'ultimo a scendere sotto al muro dell'1'37" con la sua Suzuki. E la sua prestazione vale doppio se si pensa che il compagno Alex Rins è invece rimasto fuori, in 12esima posizione.

Lo spagnolo però si è lamentato parecchio per essere stato ostacolato da Marc Marquez tra la curva 4 e la curva 5 nel suo ultimo tentativo. Il campione del mondo invece ha piazzato la sua Honda in quarta posizione, pagando 223 millesimi. E oltre alla sua c'è anche la RC213V di Cal Crutchlow in Q2, sesto alle spalle della Yamaha di Maverick Vinales.

Bisogna quindi scendere alla settima posizione per trovare il migliore degli italiani, che è stato Franco Morbidelli con la seconda Yamaha Petronas. Il balzo più importante però è probabilmente quello che ha fatto Valentino Rossi: il "Dottore" ha trovato la strada per portare la sua M1 fino all'ottavo posto, riducendo il distacco a soli 324 millesimi.

La top 10 e quindi il quadro dei piloti che entrano in Q2 si completa con due Ducati, con Pecco Bagnaia che è riuscito ad essere più veloce di un Andrea Dovizioso che si è dovuto sudare la qualificazione fino a sotto alla bandiera a scacchi, eliminando in extremis la KTM di Pol Espargaro per appena 38 millesimi.

Detto delle disavventure di Rins, tra gli esclusi figura anche Danilo Petrucci, che comunque stamani è riuscito a fare un passo avanti fino al 13esimo posto. Segno che probabilmente il collo del ducatista è meno dolorante rispetto a ieri. Out anche l'Aprilia, che con Aleix Espargaro non è riuscito ad andare oltre al 17esimo tempo. Inizia in salita poi anche l'avventura in MotoGP di Alex Marquez, solo 19esimo con la seconda Honda ufficiale.

Da segnalare, infine, la caduta alla curva 2 della KTM Tech 3 di Iker Lecuona, con il rookie spagnolo che si è rialzato senza particolari conseguenze.

