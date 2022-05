MotoGP | Jerez, Libere 3: Bagnaia risponde a Quartararo, Rins in Q1

Carica lettore audio

Se la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP di questa mattina è stata solo l'antipasto, probabilmente quella di oggi sarà una caccia alla pole position da non perdere, perché Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo sembrano davvero potersela giocare sul filo dei millesimi sul tracciato di Jerez de la Frontera.

Il ducatista ha risposto alla grande prestazione del campione del mondo di ieri, scendendo fino a 1'36"782, miglior crono sia della FP3 che della classifica cumulativa. Come detto, però, il rivale della Yamaha non è stato tanto da meno, visto che a separarli alla bandiera a scacchi ci sono appena 6 millesimi e questi due sembrano effettivamente avere qualcosina in più rispetto alla concorrenza.

Occhio però a non sottovalutare le Honda, che stamattina hanno dato la sensazione di aver fatto un passo avanti importante, specialmente con Marc Marquez, risalito fino al quarto posto a 143 millesimi dopo la giornata difficile di ieri. Tuttavia, la migliore delle RC213V è stata quella con i colori LCR affidata al giapponese Takaaki Nakagami, che lo precede in terza posizione a 117 millesimi.

Molto buona anche la prestazione delle due Aprilia, che saranno entrambe nella Q2 di oggi pomeriggio. La migliore è stata nuovamente quella di Maverick Vinales, quinto a 193 millesimi, che questo weekend indossa anche un casco celebrativo dedicato al personaggio del film "Top gun" dal quale prende il nome. Bene però anche Aleix Espargaro, sesto a 277 millesimi con l'altra RS-GP, e probabilmente il più vicino ai primi due a livello di passo.

Tra di loro si è infilato anche Enea Bastianini, che almeno sul giro secco si è confermato molto competitivo con la sua Ducati GP21 del Gresini Racing, pagando appena 194 millesimi. Dopo l'avvio scoppiettante di ieri, era lecito attendersi qualcosina in più dalle Suzuki, invece Joan Mir si ritrova ottavo, seppur staccato di soli 278 millesimi. E' andata peggio al compagno Alex Rins, che sarà costretto a passare dalla Q1, avendo chiuso 13° a 511 millesimi.

Tra le due GSX-RR troviamo un poker di Ducati che hanno realizzato tempi molto simili tra loro. Solo due di questi quattro piloti della Rossa sono riusciti però a staccare il pass diretto per la Q2 e si tratta di Jorge Martin e di un Jack Miller finora un po' in ombra su una pista che lo scorso anno lo aveva visto salire sul gradino più alto del podio. Peccato per Marco Bezzecchi, fuori per appena 77 millesimi. Ma anche Johann Zarco lo è per poco più di un decimo. La sensazione è che potranno però provare a rifarsi in Q1.

Sessione molto complicata per le KTM, che hanno mancato l'accesso alla Q2. La migliore delle RC16 è infatti solamente in 14° posizione, anche se va detto che Brad Binder paga appena mezzo secondo, a riprova di quanto il tracciato andaluso sia in grado di livellare le prestazioni. Il suo compagno Miguel Oliveira invece è 16°, alle spalle di un Franco Morbidelli che purtroppo continua a non riuscire a sfruttare il potenziale della Yamaha allo stesso modo di Quartararo.

Tra gli esclusi c'è anche Pol Espargaro, 17° a causa di una scivolata alla curva 13. Stesso punto in cui è finito ruote all'aria anche Alex Marquez, che nei primi minuti del turno aveva accusato anche un problema tecnico sulla sua Honda e si ritrova solo 24°. Poco più avanti, in 21° posizione, c'è il collaudatore Stefan Bradl, anche lui caduto alla curva 6. Insomma, in vista della FP4 ci sarà tanto lavoro per i meccanici della Casa giapponese.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Luca Marini, Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio formano un terzetto tutto compreso tra la 18° e la 20° posizione, nonostante completino il quadro dei piloti racchiusi nello spazio di un secondo. Sempre in coda al gruppo invece la wild card Lorenzo Savadori, alle prese con una frizione sperimentale sulla sua Aprilia.