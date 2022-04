MotoGP | Jerez, Libere 2: Quartararo precede Bastianini e Bagnaia

Carica lettore audio

Con la temperatura dell'asfalto che si è alzata di oltre 20 gradi rispetto al turno di questa mattina, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP ha visto i valori modificarsi decisamente, con i tempi che sono scesi vorticosamente sul circuito di Jerez.

Fabio Quartararo è tornato a prendersi i galloni di favorito, ma bisogna dire che gli italiani e le Ducati hanno fatto uno step davvero importante. Oltre a mostrare un gran passo, "El Diablo" è arrivato davvero vicino ad infrangere il muro dell'1'37" con la sua Yamaha, scendendo fino a 1'37"071.

Nella sua scia però c'è il tandem tricolore composto da Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, che hanno fatto un passo avanti davvero deciso rispetto alla FP1. Se il pilota del Gresini Racing ha scalato la classifica proprio all'ultimo giro, chiudendo a 201 millesimi dal francese, il vice-campione del mondo finalmente è sembrato di nuovo quello che aveva brillato nel finale del 2021.

La sua Desmosedici GP era davvero precisa in staccata ed in inserimento e, anche se alla fine si è dovuto accontentare del terzo tempo a 212 millesimi, ha dato la sensazione di avere anche un ottimo passo e finalmente in mano le carte per giocarsi qualcosa di importante anche in questa stagione.

La crescita delle Ducati è confermata anche dal quarto tempo messo a referto da Jorge Martin, anche lui al di sotto dei tre decimi di distacco. Sono più attardati invece Jack Miller e Johann Zarco, che per il momento non hanno trovato lo stesso feeling e pagano circa sette decimi in decima ed 11° posizione.

In quinta posizione troviamo la prima delle Honda, che ancora una volta però è una di quelle griffate LCR con Takaaki Nakagami. Il giapponese apre un secondo gruppetto che è più staccato dal terzetto di Ducati, perché paga poco più di mezzo secondo, tallonato dalla KTM di Brad Binder e dall'altra RC213V di Pol Espargaro.

All'appello manca clamorosamente quella di Marc Marquez, parso in evidente difficoltà oggi: l'otto volte campione del mondo non è riuscito a fare meglio del 19° tempo, staccato di oltre un secondo, ed è incappato in ben due cadute. La prima è avvenuta quando ha perso l'anteriore alla curva 6, ma la seconda è stata la più clamorosa perché è avvenuta appena tre curve più tardi, con le gomme ancora sporche. Un errore che non si addice ad un campione della sua esperienza. Un aspetto curioso invece è che a ricondurlo ai box sia stato il suo ex compagno Dani Pedrosa, che era lungo la pista in motorino per osservare i piloti della KTM, per la quale ora svolge il suolo di collaudatore.

Dopo la doppietta di questa mattina, hanno fatto un po' i gamberi invece le Suzuki, con Alex Rins che ha chiuso ottavo ad oltre sei decimi e mezzo e Joan Mir che è precipitato dal primo al 12° posto, quindi al momento sarebbe costretto a passare dalla Q1. Il quadro della top 10 si completa poi con Maverick Vinales, nono con la sua Aprilia.

Questa volta il pilota di Roses è riuscito a fare meglio del compagno di squadra Aleix Espargaro, solamente 13° ad oltre sette decimi e particolarmente arrabbiato con Marc Marquez a fine turno, avendo pizzicato almeno un paio di volte il collega di Cervera a cercare di succhiargli la scia per fare il tempo.

Continuano purtroppo a faticare gli altri piloti italiani, capitanati da Franco Morbidelli in 14° posizione, ma staccato di ben otto decimi dal compagno di squadra. Poco più indietro, in 17° e 18° piazza, ci sono le due Ducati della Mooney VR46 con Luca Marini e Marco Bezzecchi, che sono i primi ad aver pagato un gap di oltre un secondo.

Non è un mistero che la pista di Jerez non sia mai piaciuta ad Andrea Dovizioso, anche se di contro dovrebbe piacere alla sua M1. Tuttavia, l'alfiere della RNF Racing si ritrova 21°, tallonato da Fabio Di Giannantonio. In coda al gruppo poi c'è il collaudatore Lorenzo Savadori, alla sua seconda wild card stagionale sulla RS-GP dell'Aprilia.