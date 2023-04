MotoGP | Jerez, Libere 2: dominio Aprilia, Bezzecchi e Bagnaia in Q1

Il caldo infernale del pomeriggio di Jerez ha scritto dei verdetti inattesi. Si pensava che migliorare i tempi della mattinata fosse praticamente impossibile, invece c'è chi c'è riuscito, ma ci sono anche tanti big che non lo hanno fatto abbastanza.

Il risultato è che domani mattina faremo i conti con una Q1 da fuochi d'artificio, perché ci saranno i primi tre della classifica iridata, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia ed Alex Rins, ma anche un Fabio Quartararo che evidentemente ha pagato a carissimo prezzo la scelta strategica di non fare il time attack nel turno di stamattina.

Tra quelli che si sono trovati particolarmente a loro agio con le temperature elevatissime di questa FP2 ci sono senza ombra di dubbio i piloti dell'Aprilia, con Aleix Espargaro e Maverick Vinales che sono andati a monopolizzare le prime due posizioni sia nel turno che nella cumulativa.

Il pilota di Granollers ha girato in 1'36"708, precedendo di una manciata di millesimi la RS-GP gemella e staccando di 62 millesimi il crono con cui in mattinata aveva comandato a sorpresa Dani Pedrosa. La wild card della KTM è tra quelli che non si sono migliorati nel pomeriggio, chiudendo nono in questa FP2. Tuttavia, l'136"770 che aveva firmato stamani lo tiene al terzo posto nella cumulativa.

Interessante il passo avanti fatto anche dall'altra KTM di Jack Miller, autore del terzo tempo nella FP2, a soli 127 millesimi da Espargaro. Dopo essere rimasto fuori per una manciata di millesimi in mattinata, avendo deciso di non montare la gomma soft nel finale, Johann Zarco ha trovato il time attack giusto nel pomeriggio, chiudendo quarto a 188 millesimi dalla vetta. L'ottimo potenziale dell'Aprilia è poi confermato dalla quinta piazza di Miguel Oliveira, 60 millesimi più indietro del francese con la RS-GP della RNF Racing.

Tra i qualificati alla Q2 c'è anche Alex Marquez, che con l'1'37"041 che lo ha piazzato sesto al pomeriggio si è infilato ottavo nella cumulativa. Alle sue spalle invece non sono bastati gli 1'37" bassi firmati dal leader iridato Bezzecchi, che ha fatto i conti anche con un motore andato in fumo, e dal campione del mondo in carica Bagnaia, mai in difficoltà come oggi per ora in questa stagione. Oltre a Pedrosa, tra i piloti che li seguono infatti si sono qualificati alla Q2 con il tempo della mattinata anche Luca Marini, Jorge Martin e Takaaki Nakagami, che si sono piazzati rispettivamente 10°, 11° e 14° in FP2.

Deludente quindi anche il pomeriggio di Brad Binder, 12°, che dovrà passare dalla Q1 così come i due piloti della Yamaha, visto che Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono rispettivamente in 15° ed in 16° posizione. E, come detto, "El Diablo" probabilmente ha sottovalutato l'impatto del caldo pomeridiano quando stamattina ha deciso di continuare a lavorare con la gomma media fino alla fine della FP1, senza fare un vero e proprio time attack.

Non è stata una sessione facile per gli altri piloti della Honda, che sono finiti tutti ruote all'aria: Joan Mir è caduto per ben due volte, alla curva 5 ed alla curva 6, stesso punto in cui è scivolato anche Alex Rins. Entrambi quindi saranno in Q1 domattina. Così come il sostituto dell'infortunato Marc Marquez, lo spagnolo Iker Lecuona, pure lui caduto alla curva 13, provocando anche una bandiera rossa per la sostituzione un airfence forato.

Pare ancora molto in difficoltà dal punto di vista fisico invece Enea Bastianini: il pilota della Ducati, al rientro dall'infortunio alla scapola, ha completato solamente 17 giri e si ritrova 20° con un ritardo di 1"2. Per lui si prospettano due gare davvero impegnative questo fine settimana, anche domani probabilmente farà ricorso anche agli antidolorifici dopo aver provato a girare senza in questa prima giornata di prove.

Classifica FP2 (non cumulativa)