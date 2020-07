MotoGP, Jerez, Libere 1: Marquez al top, Rossi solo 13esimo

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente si è tornati a fare sul serio. Questa mattina la MotoGP è scesa in pista a Jerez de la Frontera per la prima sessione di prove libere del GP di Spagna, ripartendo un po' da dove ci aveva lasciato alla fine del 2018: con Marc Marquez davanti a tutti.

Il campione del mondo ha piazzato la sua Honda in cima alla lista dei tempi con un crono di 1'37"350, ottenuto dopo aver portato un po' a "scuola" anche il fratello Alex, che a metà turno pareva piuttosto in difficoltà. La scia del #93 gli ha permesso di scalare la classifica, anche se il suo attuale 16esimo tempo a 862 millesimi dalla vetta lo terrebbe fuori dalla Q2.

Alle spalle di Marquez comunque sono ben sei i piloti racchiusi nello spazio di appena 137 millesimi e a capitanare il gruppo degli inseguitori c'è la Yamaha di Maverick Vinales, staccata di 24 millesimi, con il pilota di Roses che ha dato la sensazione di essere il più vicino a Marc anche a livello di passo.

Terzo tempo per la Honda con i colori LCR di Cal Crutchlow, con il pilota britannico che ha piazzato una bella zampata nel finale, portandosi a soli 88 millesimi dall'altra RC213V. Buono però anche il turno delle Ducati, con Andrea Dovizioso e Jack Miller che si sono piazzati in quarta ed in sesta posizione.

Il forlivese, dunque, ha confermato di non avere grossi problemi legati alla clavicola fratturata ed operata qualche settimana fa, ma sembra iniziare a trovare la quadra anche con la nuova gomma posteriore della Michelin. 121 i millesimi pagati da Dovi, 137 invece quelli di "Jackass".

Tra di loro c'è una Suzuki e a sorpresa si tratta di quella di Joan Mir, che è riuscito ad essere più veloce di un Alex Rins che comunque non è troppo distante, visto che occupa la settima posizione a 219 millesimi.

L'altra sorpresa sono le tre moto che completano l'elenco dei piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2, perché si tratta di tre KTM e due di queste sono affidate a dei rookie. Il futuro sposo Honda Pol Espargaro ha infatti staccato l'ottavo tempo, tallonato però da Iker Lecuona e Brad Binder.

Al momento il primo degli esclusi sarebbe Johann Zarco, 11esimo per 17 millesimi con la Ducati Avintia. La sorpresa in negativo sono invece le altre tre Yamaha, perché sono tutte piuttosto attardate, con Franco Morbidelli e Valentino Rossi rispettivamente in 12esima e 13esima posizione, staccati di sei e sette decimi.

Il più giustificato forse è Fabio Quartararo, che è solamente in 17esima posizione a 895 millesimi, ma va ricordato che non è potuto scendere in pista nei primi 20 minuti del turno come sanzione per aver effettuato un test con una R1 stradale che montava alcune parti da competizione.

Ci si aspettava forse qualcosina in più anche dall'Aprilia di Aleix Espargaro, 15esimo ad otto decimi, ma dopo aver completato un buon test mercoledì è piuttosto indietro anche Pecco Bagnaia, solo 18esimo con la seconda Ducati del Pramac Racing. Così come è ancora dolorante al collo Danilo Petrucci, autore di una brutta caduta nei test e quindi solo 21esimo con 1"1 di ritardo.

