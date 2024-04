MotoGP | Jerez intitola una curva a Carmelo Ezpeleta

Avere una curva intitolata con il proprio nome è sinonimo di prestigio e motivo di orgoglio. È così per molti piloti, che hanno ricevuto questo onore o dopo il ritiro o quando ancora in attività, così come omaggio a indimenticati protagonisti che ci hanno lasciati. Ma le curve non porteranno solo nomi dei piloti, perché la Sindaca di Jerez de la Frontera e Presidente del Circuito di Jerez, María José García-Pelayo, ha annunciato che la Curva 7 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto riceverà il nome di Carmelo Ezpeleta.

Il CEO di Dorna avrà così la sua curva, in segno di “riconoscimento per il suo lavoro a favore del motociclismo e, in concreto, del Circuito de Jerez-Ángelo Nieto durante tutti questi anni per accogliere il Gran Premio di Spagna della MotoGP e il Mondiale Superbike”, recita il comunicato diffuso oggi per ufficializzare l’onorificenza.

Carmelo Ezpeleta è solo l’ultimo, in ordine cronologico, a mettere il proprio nome a una curva del tracciato andaluso, che si sviluppa per 4.423 metri snodati in 13 curve (8 a destra e 5 a sinistra). Già 11 di queste portano un nome, tra questi: Sito Pons (Curva 5), Dani Pedrosa (Curva 6), Jorge Martinez Aspar (Curva 8), Ángel Nieto (Curva 9, a lui è dedicato l’intero impianto), Peluqui (Antonio Sánchez-Garrido, Curva 10), Álex Crivillé (Curva 11) e Jorge Lorenzo (Curva 13). Le altre curve non portano nomi di piloti, ma sono state dedicate a eventi o marchi (Curva 1 - Expo ’92, Curva 2 – Michelin, Curva 12 - Ferrari). Pertanto, con la dedica a Ezpeleta, solo Curva 3 e 4 non hanno un nome.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: KTM Images

“La Curva 7 è rapida a sinistra, che porta ad altre curve più pronunciate. Questa, che si alza verso el Arroyo de El Gato, è stata rimodellata per incrementare la sicurezza all’interno del progetto di miglioramenti delle vie di fuga delle Curva 1, 5, 6 e 10 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto per adattarle agli standard dei circuiti della Federazione Internazionale di Motociclismo. Grazie a questi miglioramenti, quella che una volta era la linea di protezione di 40 metri, ora è allungata a 70 metri”, si legge ancora nella nota in riferimento ai lavori svolti per migliorare gli standard di sicurezza, che erano stati al centro di diverse polemiche negli anni scorsi.

Il cambiamento diventerà effettivo già in occasione del Gran Premio di Spagna di quest’anno, in programma alla fine del prossimo mese: “Questa Curva, che si chiamerà Curva Carmelo Ezpeleta a partire dal prossimo Gran Premio, è situata tra quelle dedicate a Dani Pedrosa e Jorge Martínez Aspar. Ezpeleta, barcellonese nato nel 1946, è il grande artefice del prestigio di questo sport, che è diventato la passione più viva nei cinque continenti. Inoltre, è grande sostenitore di Jerez come capitale del motociclismo, massimo difensore di questo tracciato nelle sue diverse vicissitudini, facendo in modo che Jerez non mancasse mai al suo appuntamento con il Gran Premio di Spagna. Fu proprio a Jerez, 31 anni fa, dove annunciò che avrebbe gestito il Campionato del Mondo”, conclude la nota.