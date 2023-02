MotoGP | Jarvis: "Marmorini porta una nuova prospettiva in Yamaha"

Carica lettore audio

Nel 2022, la Yamaha ha siglato un accordo di partnership con Marmotors, la società di Luca Marmorini, un ingegnere motorista con una vasta esperienza in Formula 1. Notizia che non è piaciuta molto ad Aprilia, che si era affidata all'italiano come consulente esterno.

La decisione del marchio di Iwata fu presa pochi mesi dopo che i dirigenti, con Jarvis al timone, furono costretti a comunicare a Fabio Quartararo, allora neo campione del mondo (2021), che il reparto tecnico della Yamaha aveva deciso di non omologare sulla M1 2022 l'ultima versione del motore, più potente della precedente, per mancanza di affidabilità.

Questo, ovviamente, è stato un enorme fulmine a ciel sereno per "El Diablo". Nonostante abbia fatto del suo meglio per mitigare l'evidente mancanza di velocità della Yamaha, il deficit era troppo grande per il ragazzo di Nizza, che non è riuscito a difendere la corona.

Per evitare che si ripeta una situazione del genere, è entrata in scena la Marmotors. Anche se, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la sua integrazione nell'ecosistema Yamaha avrà un impatto più a medio-lungo termine che immediato.

"Da quando abbiamo iniziato a lavorare con loro, poco più di un anno fa, abbiamo attraversato diverse fasi. Direi che il loro impatto diretto non è eccessivo, perché prima hanno dovuto capire a che punto eravamo", ha detto Jarvis a Motorsport.com.

"C'è stato un supporto, ma il motore viene ancora dalla Yamaha, in Giappone. I componenti sono progettati in Giappone. In pratica, il motore che abbiamo ora sulla moto è quello che avremmo dovuto usare l'anno scorso. Abbiamo scoperto il problema a metà del 2022 ed abbiamo riprogettato quell'area", ha aggiunto il dirigente, molto diretto quando gli si chiede di specificare dove la truppa di Marmorini può contribuire ad aumentare la competitività della Yamaha.

"Quello che Marmorini fa molto bene è mettere in guardia i nostri ingegneri e mostrare loro dove devono concentrarsi, a cosa devono prestare attenzione. A volte li mette sotto pressione, altre volte dà loro dei consigli. In breve, dà loro un'altra prospettiva", ha affermato il britannico.

