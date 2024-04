MotoGP | Jarvis: "Fabio ha compreso l'impegno di Yamaha per tornare al top"

Sembrava quasi impossibile, invece la Yamaha e Lin Jarvis hanno raggiunto il loro obiettivo. La pietra angolare da cui volevano far ripartire l'operazione rilancio in MotoGP era il rinnovo di Fabio Quartararo. Un piano che sembrava più che complicato e che invece hanno portato a termine ancora prima di mostrare ad "El Diablo" dei segnali tangibili della crescita della M1.

L'inizio della stagione 2024 è stato tutt'altro che esaltante, con dei gap ancora pesanti da digerire sulle moto che in questo momento sono in grado di lottare per la vittoria e con un settimo posto a Portimao (per di più favorito da diversi ritiri) come miglior risultato. Eppure, questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, la Casa di Iwata ha annunciato che il campione del mondo 2021 ha messo la firma su un nuovo contratto biennale che quindi andrà in scadenza solo alla fine del 2026, quando terminerà questo ciclo regolamentare della classe regina.

Come ha sottolineato più volte anche il francese, anche se i risultati sono rimasti pressoché quelli del 2023, è l'approccio all'interno del box ad essere cambiato, favorito anche dall'arrivo di forze fresche, su tutte del nuovo direttore tecnico, l'ex ducatista Max Bartolini. Ma anche la possibilità di sfruttare le concessioni potrebbe velocizzare lo sviluppo ed è questa nuova onda che lo ha convinto a dare ancora fiducia ai giapponesi, come ha confermato anche il managing director Jarvis.

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Thomas Maubant Foto di: Yamaha

"Siamo molto contenti che Fabio rimanga un pilota Yamaha. Confermarlo nel Factory Team è parte integrante del progetto Yamaha per la MotoGP. Fabio è un talento eccezionale, un grande lavoratore, un uomo squadra ed ha ancora tanti anni di gare davanti a sé", ha detto Jarvis nel comunicato diffuso stamani dalla Yamaha.

"Non stiamo lesinando gli sforzi per garantire un futuro brillante a Fabio, adottando un approccio più aggressivo allo sviluppo della moto. Abbiamo già apportato dei cambiamenti significativi alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interna, il reclutamento delle migliori competenze del settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo ed un programma di test intensificato".

"Tutti questi cambiamenti sono stati pensati per accelerare il processo di ritorno alla vittoria. Fabio ha compreso questo impegno e questo gli ha dato la fiducia nessaria per rimanere con noi nei prossimi anni".

"Fabio è con la Yamaha dal 2019 e con noi, il Factory Team, dal 2021. In un arco di tempo relativamente breve, appena quattro anni, abbiamo ottenuto molti successi: 8 vittorie, 21 podi, un titolo Mondiale di MotoGP e siamo stati anche vice-campioni".

"Siamo i primi ad ammettere che c'è molto lavoro da fare per tornare al livello di competitività del 2021 e della prima metà del 2022. Ma con Fabio si sa che darà sempre il 100% del suo impegno. Inoltre, gli viene naturale creare armonia ed una buona atmosfera con tutti i membri dello staff. Può contare sul pieno sostegno del team e della Yamaha in ogni momento della sua carriera, per vincere insieme altri campionati", ha concluso.