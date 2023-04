MotoGP | Jarvis: "E' presto per parlare del futuro di Toprak"

Carica lettore audio

Il test di questa settimana a Jerez de la Frontera ha offerto a Toprak Razgatlioglu il primo, vero, assaggio della MotoGP. Il campione del mondo 2021 della Superbike aveva già effettuato un test lo scorso anno ad Aragon, che però era stato condizionato dalla pioggia.

Questa volta, in Andalusia, ha avuto a disposizioni due giornate intere di lavoro accanto al collaudatore ufficiale Yamaha Cal Crutchlow e questo gli ha permesso di farsi un'idea più chiara delle differenze tra una moto da Gran Premio ed una derivata di serie.

Prima di questa esperienza, il turco non aveva nascosto che il suo obiettivo per il prossimo anno sia quello di trovare posto sulla griglia della classe regina, ma i nostri colleghi di GPOne ne hanno parlato con Lin Jarvis e il managing director della Casa di Iwata sembra convinto che Toprak sia ancora lontano da prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

"Passare dalla R1 alla M1 non è affatto facile. Cambia la rigidezza, cambiano le gomme, è tutto più complicato. Serve uno stile diverso per la M1, ma secondo me a lui è piaciuta molto, anche se ha ammesso che non è stato facile. Non abbiamo fatto un vero time attack, non abbiamo mai cercato il giro veloce", ha detto Jarvis sul test di Jerez.

"Io ero lì con Maio Meregalli, abbiamo cenato con Toprak, passato del tempo assieme. E' stata una vera esperienza, un bel momento da vivere. Secondo me, ora è presto per parlare del futuro di Toprak, perché credo che debba ragionarci su, capire davvero se vuole passare in MotoGP. Non c'è fretta adesso per noi", ha aggiunto.

Toprak Razgatlioglu Test MotoGP Jerez

Per un eventuale approdo di Razgatlioglu in Yamaha gli ostacoli potrebbero essere due: la conferma del ritorno alla competitività mostrato da Franco Morbidelli in Argentina, ma anche il fatto che difficilmente il marchio giapponese riuscirà a raddoppiare il suo impegno nel 2024.

"Sarebbe bello per noi se Morbidelli dovesse continuare ad essere veloce come lo è stato in Argentina, sia per quest'anno che per pensare al futuro. Se Franco torna veloce in modo costante, noi non cercheremo di cambiare pilota per il 2024".

"Poi lo ripeto, Toprak deve ancora ragionare bene sull'idea di passare in MotoGP e se vorrà farlo, dovrà trovare un posto. Noi oggi abbiamo solo due moto in griglia, secondo me sarà difficile avere un solo team Yamaha nel 2024, ma non si sa mai. Noi vogliamo tornare quanto prima ad avere quattro moto in pista, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con la squadra giusta, senza avere complicazioni".

Nell'intervista completa, il manager britannico ha toccato anche tanti altri argomenti. Per leggere la versione integrale non dovete fare altro che cliccare qui.