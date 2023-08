MotoGP | Jarvis: "Cercare il team VR46 ha senso. E' il migliore"

Yamaha e VR46, storia di una caccia che è in pieno svolgimento. La Casa di Iwata è alla ricerca di un team satellite dopo il passaggio di RNF ad Aprilia. Una squadra che possa aiutare il team factory nello sviluppo delle M1, sprofondate al pari di Honda in una crisi tecnica che ha lasciato strada libera a Ducati, Aprilia e KTM.

Proprio Ducati è quella che ha approfittato meglio dei progressi che è riuscita a fare negli ultimi anni, accaparrandosi ben 3 team clienti. A Pramac si sono aggiunti Gresini Racing e, soprattutto, VR46.

Il team di Valentino Rossi è nel mirino di Yamaha per diversi motivi. Non solo per una questione commerciale - Valentino è brand ambassador della Casa giapponese e Yamaha Japan finanzia il programma in Moto2 - ma anche sportivo.

Yamaha ritiene il team VR46 il migliore tra quelli satellite. Un bel riconoscimento, ma è anche il vero motivo di questo inseguimento iniziato diversi mesi fa ma che, con alte probabilità, si protrarrà anche nel prossimo biennio.

La competitività attuale della Ducati rende difficile lasciarla per approdare in altri lidi, specie se questi sono in difficoltà palese pur potendo disporre di piloti del calibro di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (pur sempre un vice campione del mondo di MotoGP).

Lin Jarvis, nella seconda parte dell'intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di GPOne, ha parlato proprio di questo tema, senza nascondere l'intenzione da parte di Yamaha di cercare di strappare VR46 a Ducati per il futuro.

"Abbiamo molte attività assieme alla VR46, siamo anche loro partner tecnici. Poi c'è il progetto Moto2 pagato da Yamaha Japan. Aggiungiamo che Vale è il nostro brand ambassador. Per noi ha senso scegliere il team di Rossi... Senza contare che oggi il miglior team satellite è il suo. E ha anche ottimi piloti!".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Per convincerli, per prima cosa dobbiamo disporre di moto competitive, offrendo loro condizioni interessanti. Nello scenario ideale è la nostra prima scelta, ma c'è sempre una seconda".

"Parlo direttamente con tutti i membri della VR46 e, continuamente, anche con Valentuno. Se la Yamaha sarà competitiva, loro saranno aperti nei nostri confronti. Ma è troppo presto, al momento".

Jarvis, nell'intervista, ha anche parlato della situazione attuale del campionato mondiale Superbike. Anche in quel caso è la Ducati a dominare, ma a preoccuparlo non è la supremazia della Casa italiana assieme ad Alvaro Bautista, quanto una promozione che, tra le righe, viene giudicata non all'altezza della qualità del prodotto. Sia esso il campionato dedicato alle moto derivate di serie che a quello di MotoGP.

"La Superbike è un argomento difficile da affrontare. Ducati sta dominando in entrambe le categorie. Stanno facendo un ottimo lavoro, ma non dovremmo lasciare che una singola Casa domini, come sta accadendo in Formula 1 con Red Bull e Verstappen".

"E' anche vero che la Mercedes ha dominato per sei anni... Ma Yamaha ha vinto il Mondiale con Razgatlioglu 2 anni fa ed è il binomio Bautista-Ducati a dominare, non gli altri ducatisti. I due campionati possano convivere, ma entrambi devono essere promossi di più".

"La F1 a Silverstone ha fatto 400mila spettatori, ma le gare non sono state interessanti. Noi [MotoGP] invece, sulla stessa pista, abbiamo fatto pochi spettatori e questo significa che ci sono tante possibilità di promuovere. Sette anni fa la Formula 1 era scesa moltissimo [d'interesse] e ora hanno fatto un grande lavoro di marketing ed è dove è".

