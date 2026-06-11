MotoGP | Inside Ducati racconta il ritorno di Marc Marquez sul gradino più alto del podio in Ungheria

Lo scorso fine settimana, in occasione del Gran Premio d’Ungheria, Marc Marquez ha scritto un’altra pagina d’oro nella sua carriera. Sebbene il campione del mondo in carica fosse arrivato al Balaton Park sottolineando di non essere in condizioni di vincere, ha offerto una prestazione prodigiosa: appena una settimana dopo il rientro dall'infortunio in Italia, ha dominato conquistando la pole e due vittorie, nella Sprint e nella gara principale, che è stata anche la sua 100° vittoria nel Campionato del Mondo di Motociclismo. Una prestazione da ricordare, che la Ducati ha raccontato dall'interno nell'ultimo episodio della sua serie "Inside".

Il weekend in Ungheria è iniziato in modo rilassato per Marc Marquez, che giovedì ha giocato a calcio balilla con tutta la squadra riunita allo stand di Estrella Galicia nel paddock.

Venerdì, le cose non sono iniziate bene per il #93 nelle prove libere. "Per ora, l'aderenza in generale non è buona. Sto faticando... uso troppo il freno posteriore. Su quello anteriore, quando freno... non ho molta fiducia". Una situazione simile per il suo compagno di squadra, Pecco Bagnaia, che su una delle piste peggiori per il suo stile di guida, avvertiva già la sua squadra di non avere aderenza sul posteriore. "È il momento di lavorare su qualcosa di diverso", anticipava.

Sebbene le aspettative di Marquez non fossero di vittoria, ha chiarito che sarebbe stato sabato il giorno in cui avrebbe dato il massimo. E in che modo. Dopo aver acquisito fiducia con l'anteriore della Desmosedici GP26, il pilota di Cervera ha tirato fuori dal cilindro una pole che ha fatto vibrare tutti nel box di Borgo Panigale: Davide Tardozzi, Gigi Dall'Igna e, naturalmente, suo padre, Julià Marquez. "Avevi detto che oggi saresti stato tranquillo!", gli hanno ricordato. Ma nel suo team si sono resi conto che si stava divertendo. Tanto che persino Dall'Igna è andato a congratularsi con lui nel parco chiuso, anche se lui stesso ha commentato che di solito non lo fa dopo le qualifiche del sabato.

La pole è stata solo l'antipasto della vittoria nella Sprint. "Vieni qui che ti abbraccio!", gli ha gridato un felicissimo Dall'Igna al suo arrivo. "Piano, piano. Oggi è andata così, domani vedremo...", diceva Marquez parlando della sua filosofia durante il weekend. Lo stesso Marc ha ironizzato sul fatto che dopo la gara lo chiamassero per un controllo antidoping: "Non ci credete...".

E così si è arrivati alla gara di domenica, per la quale c'erano dubbi sulle gomme. Mentre nel box Ducati puntavano a partire con la gomma posteriore morbida, Marquez ha puntato personalmente sulla media. E gli è andata bene, con un'altra vittoria fulminante su Pedro Acosta, con cui ha vissuto un bel duello, anche se breve. Inoltre, la giornata di domenica è stata perfetta per la Ducati, con il terzo podio consecutivo di Pecco Bagnaia.

"Con la gomma media!", ha esultato Marquez ridendo dopo la vittoria, che è stata anche la 100° del team ufficiale Ducati. "Non so se sei più stanco tu o lo sono io", ha scherzato Dall'Igna. Anche Marquez ha ammesso di essere stanco, ma di aver resistito. Così, Marquez ha concluso il weekend ballando la famosa canzone "El muerto vivo" di Peret e ripetendo la sua mitica frase: "Non ero morto, stavo bevendo birra!".