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MotoGP | Inside Ducati: il lato più umano di Marquez a Mandalika tra dubbi, battute e sollievo finale
L'ultima puntata di "Inside Ducati" mostra come Marc Marquez ha affrontato il suo circuito più temuto, ammettendo che il problema fosse lui stesso, ma finendo soddisfatto del risultato.
Juanjo Sáez
Pubblicato: 14 ott 2026, 15:00
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Ancora una volta, la Ducati ci ha regalato i migliori momenti del team dietro le quinte con un "Inside Ducati" in cui è ancora più evidente che Marc Marquez ha ottenuto nel GP d'Indonesia un risultato per il quale prima di salire in moto "avrebbe firmato".
Il pilota della Ducati è arrivato sulla difensiva a Mandalika, consapevole dei suoi brutti precedenti su quel circuito, ma riconoscendo che "tutto è possibile" nella conferenza stampa precedente ad un evento in cui sperava di limitare i danni contro le Aprilia.
Durante le prove, Marc Marquez scherzava sul "fare pace con Mandalika", per poi fare commenti più tecnici: "Più gomma c'è in pista... meglio è per me, soprattutto perché dipendo molto dall'angolo di piega".
Il pilota di Cervera non era del tutto a suo agio all'inizio del GP d'Indonesia, per cui Tardozzi ha provato a dargli una mano: "Mi viene da suggerirti... Anche la posizione del corpo... Il set-up... Provare a fare qualcosa per ottenere più trazione... Non lo so". Tuttavia, Marc aveva chiaro che il problema era lui stesso: "Non è il set-up… Sono io".
Dopo le qualifiche, in cui si è piazzato quarto con la sua Ducati, lo spagnolo era contento: "Bene, bene. Ho commesso alcuni errori, ma l'adrenalina era al massimo".
Poco dopo, nella Sprint, al muretto box Ducati vedevano l'incidente tra Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, così come il problema di pressione degli pneumatici di Jorge Martín che ha consegnato la vittoria a Marquez, un trionfo festeggiato alla grande.
Mira: Marc Márquez y Ducati | Encontrar la PAZ en el #IndonesianGP
Nonostante tutto, Marc assicurava di poter dare di più davanti ad un gruppo ridotto di tifosi locali: "Il settore 2 è dove sto perdendo più tempo. È vero che non aiuta il fatto di essermi infortunato due volte lì. Non aiuta molto, a dire il vero, ma pregherò perché domani vada meglio".
Prima della gara di domenica, Inside Ducati mostrava come si riunivano i piloti spagnoli e Marc incoraggiava alcuni dei suoi rivali, mentre riceveva una congratulazione speciale da Jorge Martin per la sua vittoria nella gara corta del sabato.
Uno dei momenti clou del video arriva quando Marc Marquez si godeva Maximo Quiles che vinceva il titolo di Moto3 mentre chiedeva di "vedere lo stemma" al grido di "Il Gladiatore", vedendo la sua peculiare celebrazione "da romano".
"Da campione", gli diceva quando arrivava in pitlane, dove Marc lo stava già aspettando, prima di dire davanti alla telecamera del team: "Ce l'ha fatta. Sarà un grande pilota in futuro e sono molto orgoglioso di lui. Il modo in cui sta lavorando...".
Successivamente è arrivata la gara di MotoGP, nella quale Marc Marquez ha chiuso sesto ed è finito per essere accolto con gli applausi dal box. Il catalano non ha nascosto la sua stanchezza e tutti scherzavano sul fatto che fosse stata una gara "lunga" che "sembrava non dovesse finire mai". A cui Marc aggiungeva: "E con l'asfalto a 60 gradi...".
Dopo la gara, ha condiviso una breve conversazione con un Pedro Acosta che era "incazzatissimo" per le pressioni, prima di assicurare davanti ai media che era stato "un buon weekend sul circuito peggiore per noi".
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