MotoGP | Inizio shock per Vinales: "Non credo che il problema sia mio"

Dopo un inverno trascorso ad allenarsi duramente con il suo nuovo coach, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales ha subito una forte battuta d'arresto nel primo Gran Premio della stagione.

Ultimo nelle prove libere che hanno dato il via al weekend, il pilota della KTM Tech3 ha avuto solo un breve momento di gloria, riuscendo a fare un po' meglio nel time attack di venerdì pomeriggio. Ma non è stato abbastanza per accedere alla Q2 e il suo 17° posto sulla griglia di partenza non prometteva nulla di buono.

Le gare, tuttavia, gli riservavano difficoltà ancora più gravi. Nella Sprint, si è ritrovato semplicemente ultimo dopo pochi secondi e poi è riuscito a risalire solo al 19° posto. E domenica, nella gara principale, è rapidamente retrocesso al penultimo posto, riuscendo poi a superare solo i piloti Pramac e a finire 16°.

Ciò che lo spagnolo ha lamentato per tutto il weekend è stata una grave mancanza di aderenza della gomma anteriore, con conseguenze importanti sulla tenuta della sua moto e sulla percorrenza delle curve. Dopo aver ottenuto risultati soddisfacenti nei primi test di Sepang, ha registrato un calo di prestazioni da quando il paddock si è trasferito a Buriram, sia nell'ultimo test pre-stagionale che in questo Gran Premio, descrivendo una situazione che è solo peggiorata.

"Abbiamo provato diverse soluzioni, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: manca molto grip sull'anteriore, quindi non riesco a curvare bene. L'anteriore continua a sbandare e sono molto lento in mezzo alla curva. Quindi, non c'è niente da fare", si è rammaricato Vinales all'arrivo, promettendo di aver fatto di tutto per trovare una soluzione.

"Ho provato cinque moto diverse, ma con tutte perdo aderenza all'anteriore. Avevo l'impressione di avere pneumatici usurati fin dall'inizio. E le sensazioni sono solo peggiorate", ha aggiunto.

Maverick Viñales non ha ottenuto punti nel primo Gran Premio della stagione. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Onestamente, durante i test mi sentivo un po' meglio rispetto a questo fine settimana. Ogni giorno del weekend è andato sempre peggio. Non so se sia perché la pista ha guadagnato aderenza e il posteriore spingeva sempre di più sull'anteriore. Ogni giorno mi sentivo meno bene e la gara è stata difficile, ovviamente".

Il pilota della KTM Tech3 ha dichiarato di essere uscito di pista più volte domenica: "Sono uscito sette volte durante la gara. Ho perso otto secondi". L'inizio della gara, in particolare, si è rivelato particolarmente difficile per lui: "Ho sbagliato tre volte la curva 2 e due volte l'ultima curva, facendo esattamente la stessa cosa, frenando nello stesso punto".

"Per me è davvero strano. Non so cosa dire. Ma in due giri, frenando esattamente nello stesso punto, una volta sono quasi finito nella ghiaia e l'altra volta ho fermato la moto alla perfezione. È molto difficile perché non ho fatto nessun giro tutto tra le linee bianche, sono andato sempre dappertutto!"

Molto lontano da Pedro Acosta durante questo weekend, Maverick Vinales dice di aver osservato tramite la telemetria che il suo giovane collega del team ufficiale poteva contare su un grip molto migliore del suo.

"Vedo chiaramente che produce molto più grip all'anteriore. Non so se sia dovuto alla sua posizione sulla moto o altro, ma è riuscito a produrre più aderenza sullo pneumatico anteriore. Quindi sembra che questo sia il suo punto di forza in questo momento sulla moto", ha descritto. "Potrebbe essere una questione di stile di guida, di posizione del pilota. Non lo sappiamo, dobbiamo capirlo".

Dimenticare questo weekend e andare avanti senza pressioni

Parlando a caldo all'arrivo della gara al microfono di Canal+, Nicolas Goyon ha usato parole forti per riassumere il bilancio di questo primo Gran Premio, sottolineando nel caso di Vinales scelte tecniche diverse ma anche potenzialmente "cose che gli passano per la testa".

Il pilota, dal canto suo, si è detto certo che il problema sia dovuto alla sua moto e non a lui: "Non credo che il problema sia mio. Io sono sempre lo stesso, lavoro sodo e faccio del mio meglio. È evidente che mi manca aderenza all'anteriore. Sono cinque giorni che dico che la moto slitta all'anteriore".

Maverick Viñales lamenta una grave mancanza di aderenza all'anteriore. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Non c'è bisogno di mettere pressione a nessuno", ha aggiunto. "Tutti stanno facendo del loro meglio. Sto solo cercando di comunicare le informazioni nel miglior modo possibile".

Vinales, del quale si attende l'annuncio del trasferimento al team ufficiale KTM per la prossima stagione, sperava sicuramente di presentarsi sotto una luce migliore in questo inizio di campionato. Ora aspetta la prossima gara, in Brasile, sperando di ritrovare le sue sensazioni, anche se dice di non essere "sicuro" che il problema sia legato alla carcassa del pneumatico posteriore più dura utilizzata in Thailandia.

"Penso che lo scopriremo sulla prossima pista. Ma la constatazione è chiara: manca aderenza all'anteriore, soprattutto in curva. In rettilineo ce l'ho, ma appena mi inclino non ho grip. Vedremo quindi sul prossimo circuito. A Sepang era un po' meglio", ha voluto sottolineare prima di lasciare Buriram. "A mio parere, bisogna dimenticare questo weekend e cercare di lavorare per il prossimo".

Con Oriol Puigdemont